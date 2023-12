Arracó la segunda temporada de la Serie Amadeus de ajedrez en Jujuy

Se pone en juego la segunda temporada de la Serie Amadeus de Ajedrez 23/24. Para esta nueva edición se estima una gran convocatoria ya que participan competidores de distintos barrios de la ciudad. La novedad es una modificación en cuanto a los puntajes.

Este certamen ya dio inicio. Se disputaron duelos en las inmediaciones del parque lineal Xibi Xibi, se jugaron seis rondas de 10 minutos por jugador. Las partidas se disputan cerca del puente Tucumán, para todos aquellos que quieran acercarse.

En esta primera etapa se aprovechó la convocatoria para realizar entrega de certificados y premios, para destacar el talento y la disciplina de aquellos que fueron los mejores en la temporada anterior (22/23). Fueron 4 jugadores los destacados.

En la categoría A quien se llevó los aplausos fue Fernando Jesús Navia, una vez más siendo el campeón, con una puntuación ideal de 6 puntos sobre 6. En la categoría B el ganador fue Lisandro Rodríguez, que con tan solo 14 años ascendió a la divisional superior.

La asignación de puntajes internos en la Serie Amadeus sufrió una modificación, esto sirve justamente para determinar a los tres mejores de la temporada. Al primer puesto se le asigna 90 puntos, al segundo 70 puntos y al tercero 50, pero a los mejores de las categorías Sub 16, 14 y Sub 12 se les asigna 35 puntos. Por otro lado, a los que no califiquen para ninguna de las categorías mencionadas se les asigna 25 puntos, simplemente por su participación.

En el caso de que exista un empate por puntos, se le asigna el mismo puntaje a cada uno de los jugadores. Los puntajes son muy importantes, porque en cada torneo se asignan los mismos, y esto son acumulativos, el ganador es considerado con el mayor puntaje.