Boca venció 2-0 a Colo Colo y es puntero en la Copa Libertadores

Boca Juniors mostró mucha personalidad en Chile y le ganó con total autoridad a Colo Colo por 2 a 0, por los goles de Luis Advíncula y Sebastián Villa, uno en cada etapa. El equipo de Jorge Almirón, que va en franco ascenso y llega con el ánimo elevado al Superclásico del domingo ante River Plate, lidera su zona de la Copa Libertadores con 7 unidades, tres más que los chilenos y a seis puntos de Deportivo Pereira y Monagas, que aún deben jugar por el Grupo F.

El partido se jugó en el estadio Monumental de Santiago de Chile y contó con el arbitraje de Raphael Claus, quien expulsó a Carlos Palacios en el conjunto local.

Colo Colo llegaba con una buena racha: hacía seis partidos que no perdía entre todas las competencias y no pudo quedar primero del Grupo F. Antes del encuentro compartía la primera posición con Boca.

El equipo de Jorge Almirón ya piensa en el Superclásico del 7 de mayo ante River en el Monumental. Sin embargo, en su horizonte figura el próximo compromiso por el certamen continental: el miércoles 24 enfrentará a Deportivo Pereira en Colombia y podría asegurar su clasificación a octavos de final.

El entrenador de Boca se mostró satisfecho con el triunfo que dejó a su equipo como líder del Grupo F. El domingo visitará el Monumental para enfrentar a River.

Jorge Almirón se mostró contento: “Somos justos ganadores por el trámite del partido”.

Almirón se refirió al buen momento de Advíncula: “En el primer tiempo tuvimos varias jugadas de gol que no pudimos concretar, hasta que llegó el buen gol de Luis, que en esa posición puede ser importante”.

El director técnico de Boca quedó satisfecho y dejó en claro que su equipo fue de menor a mayor: “En el segundo tiempo manejamos bien la pelota y con el hombre de más se notó mucho la diferencia. En el primer tiempo habíamos estado apurados y perdimos varias veces la pelota; en el complemento tuvimos más tranquilidad, aunque nos faltó un poco de efectividad para hacer un gol más”.

Por último, Almirón destacó el trabajo de sus jugadores: “Sufrimos en el momento que tuvimos que sufrir, que no te metan goles es importante y hace mucho que el equipo no estaba en esta situación. En general me voy conforme con el rendimiento y con el resultado porque ganar de visitante siempre es importante en la copa”.

Fuente: Infobae