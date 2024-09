Clásico del norte: los hinchas salteños irán al codo visitante y a un sector de plateas

En el marco de la renovación del convenio de sponsor con el Banco Macro, Walter Morales presidente de Gimnasia de Jujuy, se refirió al encuentro que se viene contra Gimnasia y Tiro de Salta, el próximo domingo a las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto.

El máximo dirigente del club albiceleste indicó que “ayer tuvimos una reunión con algunos jugadores del plantel. Les transmití que vivamos una semana hermosa, porque esta es una muy linda semana para vivir. Vamos a jugar un partido que hace muchísimo tiempo no se juega en la provincia. Si bien se jugaron algunos amistosos, pero por los puntos hace muchísimos años que no se juega”.

Asimismo, también se refirió sobre al operativo de seguridad, “hay mucha expectativa, así que estuvimos trabajando ayer con la policía en relación a todo el operativo. Le pedimos al subjefe de Policía que nos brinde la información lo antes posible para que podamos transmitir cómo van a ser los accesos. Hemos tenido muchos problemas en los accesos en los últimos partidos de local, pero eso es también porque no estamos informando bien desde el club y desde la Policía”.

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy en forma de convenio con Banco Macro

Teniendo en cuenta que, el encuentro tiene un condimento especial, ya que es un clásico, y que va a contar con la presencia de simpatizantes de la provincia de Salta. Walter Morales se expresó “vamos a brindarle también, a la gente de Salta, la seguridad e información de cómo tienen que acceder ellos al estadio; eso se está trabajando bien y esperamos de ahora en adelante poder informar de una mejor manera”.

Hinchada de Gimnasia y Tiro de Salta

Por otro lado, conociendo que la dirigencia de Gimnasia de Jujuy habilitó 2500 entradas visitantes, divididas en 2.000 entradas populares y 500 plateas, el presidente de la institución explicó “hoy empezamos una ronda de reuniones con las facciones. Ya hemos tenido comunicación telefónica con casi todos. No va a haber mucha modificación en lo que es la estructura del estadio. No vamos a hacer lo mismo que con San Martín de Tucumán. Le vamos a dar el codo visitante. Vamos a agrandar un poco el codo de la Sur para que puedan entrar las 2.000 entradas que vamos a vender en Salta. De ahí vamos a hacer un pulmón. Y ahí va a estar la Lobo Sur en su lugar, en su tribuna. No lo vamos a modificar. Es lo único.”

Lobo Sur

“Vamos a tratar de que todo sea una fiesta, no perdamos de vista que es un partido de fútbol, de que es deporte, de que lo disfrutemos", sumó Morales

Asimismo, se refirió a presente futbolístico del Lobo Jujeño “nosotros venimos de jugar contra Racing de Córdoba y nos hicieron un gol de mitad de cancha. Con All Boys también nos metieron un gol de mitad de cancha. Goles polémicos contra Quilmes en Buenos Aires. También un gol contra Riestra, un gol polémico. Polémico, es fútbol, pasan estas cosas. Los que conducen y dirigen son seres humanos y cometemos errores”.