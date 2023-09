Cristiano Ronaldo, a corazón abierto sobre su "rivalidad" con Messi: "Cambiamos la historia del fútbol"

Las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no cesan. Y menos, el debate sobre quién es el mejor de la historia. Las dos estrellas del fútbol no paran de batir récords y se mantienen vigentes en sus respectivos equipos y selecciones. Ambos dejaron Europa para potenciar ligas que están en desarrollo y siguen marcando la diferencia con su inagotable calidad.

En la previa de la reanudación de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, el capitán de la selección de Portugal habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre la rivalidad con su par de la Argentina, quien viene de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y quiere seguir cosechando títulos con la Albiceleste.

“¿Odio? (Por Messi). No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. Fue buena, a los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así. Ya lo dije, compartimos escenario durante 15 años y terminamos siendo, no digo amigos, pero sí compañeros profesionales y nos respetamos”, respondió Ronaldo en la ciudad de Oeiras, en las afueras de Lisboa.

El Bicho, goleador histórico de la selección lusa y autor de 850 tantos en su carrera a nivel clubes, remarcó que las estadísticas para él siguen siendo su combustible interno para ir por más. “Es un hito histórico. Para mí, los números que alcancé fueron un orgullo. Pero quiero más, la vara tiene que seguir aquí arriba, hay que pensar en grande. Agradezco a esos que me ayudaron, en clubes y selecciones”, dijo el delantero de 38 años.

La selección de Portugal, con Cristiano a la cabeza, viajará a Bratislava para visitar a Eslovaquia el viernes 8 de septiembre. El lunes 11 recibirá en el estadio Algarve a Luxemburgo. El equipo que dirige Roberto Martínez lidera el Grupo J de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa con 12 puntos, dos más que Eslovaquia. Con dos victorias, los lusos podrían clasificarse al certamen continental.

Cristiano Ronaldo lleva disputados 200 partidos con la camiseta de la selección portuguesa y ha marcado 123 goles. A nivel clubes, CR7 lleva convertidos 721 tantos, repartidos de la siguiente manera: 450 en el Real Madrid, 145 en Manchester United, 101 en Juventus, 5 en Sporting Lisboa y 20 en Al-Nassr.

Por su parte, Lionel Messi tiene 103 goles en 175 partidos con la selección argentina y en clubes tiene 715 (672 en Barcelona, 32 en PSG y 11 en Inter Miami).

