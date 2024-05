Santi Maratea lanzó una colecta benéfica entre libertarios y kirchneristas para ver quién dona más plata

Santiago Maratea (31) volvió a ser noticia por una de sus características colectas solidarias y en esta oportunidad, tal como en las anteriores, no faltó la polémica.

El influencer, que tiene un gran alcance en las redes sociales, con tres millones de usuarios que lo siguen en su cuenta de Instagram, tuvo la idea de ayudar a un chico que está en silla de ruedas y que necesita someterse a una intervención quirúrgica.

El tema es que, para hacerlo, inició una especie de competencia “entre libertarios y kirchneristas” para ver quién ayuda más y dona más plata.

"Ya era hora que el enfrentamiento entre libertarios y kirchneristas nos de algo productivo, que en este caso sería ayudar a un argentino, que es Pablo, un chico que está en sillas de ruedas y necesita una operación de 100 millones de pesos para volver a caminar", comenzó explicando Maratea en un video en Instagram.

Luego, amplió: “Ambos partidos se llenan tanto la boca hablando del otro, del pueblo, de la comunidad... Bueno, veamos finalmente quién es el más solidario, quién tiene más empatía, quién puede dejar de lado sus convicciones con tal de ayudar a otro argentino, porque claro, no sabemos si Pablo es kirchnerista, libertario o no está en ninguno de los dos partidos. Eso se los voy a revelar al final de esta competencia que arranca ahora".

Maratea inició una nueva colecta. Instagram

"Esto es una forma de ponerle humor al tenso momento político que se vive en Argentina y es una forma de hacer algo productivo con todo el odio que recibo en redes sociales por el simple hecho de dar mi opinión cuando me la preguntan", admitió.

A continuación, aclaró que la competencia es en su Instagram y que surgió a raíz de la cantidad de gente que le escribe hablándole sobre la empatía y los invitó a que demuestren cuánto les importa el otro, ayudando a Pablo. Además, remarcó que va a ganar el que más plata ponga porque la idea es ver quién mueve más gente solidaria.

"Hay tantas personas que me escriben mensajes a mi Instagram levantando la bandera del pueblo y la empatía y diciéndome que soy un hijo de p... sin empatía porque a tal gobierno no le importó o no le importa la salud. Bueno, ustedes como representantes de esos partidos políticos pónganse en acción y demuestren qué tanto les importa el otro", pidió.

Maratea mencionó a referentes del kirchnerismo y compartió links para donar. Instagram

Y detalló: “Va a ser por tiempo esto, es decir, cuánta plata puede recaudar cada equipo en la misma cantidad de tiempo, que van a ser 48 horas".

"Primero va a ir el kirchnerismo, a ver cuánta plata pueden recaudar en nombre de Perón, Néstor, Cristina, Evita y todo lo que nos enseñaron de que 'la patria es el otro' y que tenemos que ir todos juntos. Y después, cuánta plata pueden juntar los liberales en nombre de Alberdi, Milei, Adam Smith, los argentinos de bien, la esperanza y que el sector privado resuelve", sumó.

Acto seguido, subió otro video y señaló que, para evitar que los usuarios digan que lo siguen más personas de un partido político, que de otro, etiquetó a los “principales referentes” de cada partido para que le dieran difusión.

Maratea le respondió a Mengolini. Instagram

El cruce entre Santiago Maratea y Julia Mengolini por la colecta

Entonces mencionó a Julia Mengolini, Juan Grabois y Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito. “No se asusten, yo no me llevo ningún porcentaje de lo recaudado”, escribió Santi.

Después, Maratea subió varios links con la foto de Cristina Kirchner de fondo y los usuarios “kirchneristas” podían elegir una donación de entre 100 y 1000 pesos.

Claro que la actitud de Maratea generó polémica. La primera en responder fue Julia Mengolini quien contestó: “No me sumo en esta ni en pedo Santi. Sos un chanta y yo no me dedico a hacer show de colectas. Creo en el Estado presente”.

En respuesta, Santiago aclaró que es respetable la actitud de Mengolini pero que “aporta a la teoría de que la izquierda es la nueva derecha”.

Fuente: Clarín