Furia Scaglione se quebró en Gran Hermano al hablar de su enfermedad: "No me quiero morir"

Furia Scaglione, días atrás sorprendió a todos los televidentes de Gran Hermano y a sus compañeros al revelar que padece leucemia. La jugadora había salido de la casa para conocer los resultados de sus estudios y, al regresar, compartió con sus compañeros su situación.

“Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, explicó la hermanita mientras estaban todos reunidos en la habitación.

Luego Santiago Del Moro habló con Furia Scaglione en el confesionario de Gran Hermano y la doble de riesgo dijo: "Quiero hacer esto por la gente que me sigue, cuando entré dejé solo tres personas en la tribuna y hoy no se cuántas habrá, si decidí contarlo es por ellos y por mis compañeros que ya los considero mi familia".

Furia Scaglione se quebró al hablar de su enfermedad

En la noche de este jueves, el conductor del reality sorprendió a los participantes durante el Congelados, al ingresar a la casa. Luego de la alegría y los saludos, se vivió un momento muy emotivo cuando Santiago Del Moro les entregaba fotos familiares a los hermanitos. Fue así, que cuando le tocó el turno a Furia Scaglione, el presentador aprovechó para preguntarle por su enfermedad.

Furia recibió fotos que la hicieron contar más su historia 💖 "Tragarse el dolor y no sacarlo te ensucia por dentro"



La participante de Gran Hermano contó que comenzó a comer menos y que eso quizas hizo que le bajaran las vitaminas. "Eso hizo que mi sistema inmunológico se debilitara", explicó la hermanita. Y agregó: "Tuve una infección urinaria. Me quería automedicar y no me dejaron". Eso es lo que la llevó a consultar con el médico.

Seguido a esto, la doble de riesgo aseguró: "Yo hoy no me quiero morir. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida". Y señaló: "Es asintomático lo que tengo".

Por último, Furia Scaglione indicó que la casa la ayuda a no pensar en su enfermedad todo el tiempo.

