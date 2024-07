Joe Biden iba a besar a su esposa, pero se equivocó de mujer

Las apariciones recientes del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alimentan las dudas sobre su estado. Porque cada acción que realiza deja un poso de incredulidad ante lo visto. La última que se ha podido apreciar deja qué pensar.

En esta ocasión, han vuelto a aparecer imágenes de un acto público del candidato a la reelección de presidente que alteran el día a día sobre su salud. En esta ocasión, se intuye que cómo estuvo cerca de besar a otra mujer que parecía haber pensado que era su esposa hasta que Jill Biden lo detuvo.

🚨 AHORA | Último escándalo de Joe Biden: se equivocó de esposa pic.twitter.com/30NK9lmzpu — Nexofin (@Nexofin) July 18, 2024

De hecho, este 'desliz' vuelve a poner en discusión, dentro del organismo demócrata, su candidatura a la reelección al protagonizar un nuevo capítulo de desorientación. A todo ello, los dos principales líderes demócratas en el Congreso, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se juntaron con el mandatario para trasladarle su preocupación por su candidatura a la reelección.

Joe Biden y su promesa si los médicos dictaminan lo que pasa

El actual presidente, de 81 años, dejaba, esta semana, una reflexión y podría poner una condición que le alejaría totalmente de presentarse a las urnas en noviembre. Reconocía que si los médicos le diagnostican una "condición médica grave" se decidirá por abandonar la carrera presidencial, algo que muchos le piden.

Joe Biden

Obama se suma a la presión para que Biden baje su candidatura, según medios de EE.UU.

Mientras crece la presión de una buena parte de los demócratas para que Joe Biden baje su candidatura para las elecciones de noviembre, el expresidente Barack Obama expresó sus dudas sobre las posibilidades de su ex vice de ganarle a Donald Trump en noviembre, según reportaron medios estadounidenses, una opinión que podría terminar de inclinar la balanza a pesar de que el mandatario insiste en mantenerse en carrera.

Obama, de quien Biden fue vicepresidente durante sus dos mandatos, les dijo a sus aliados en los últimos días que la posibilidad de una victoria del mandatario en las elecciones disminuyó considerablemente y cree que debe considerar seriamente la viabilidad de su candidatura, reportaron The Washington Post y la agencia The Associated Press. Su opinión filtrada a la prensa es similar a otra que se conoció este jueves: la de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien le advirtió en privado a Biden que los demócratas podrían perder la capacidad de tomar el control de la Cámara si no se retiraba de la carrera, según reportes de prensa.

Obama no habló directamente con Biden sobre este tema (solo conversaron una vez desde el debate que desató el caos), dijeron dos fuentes, pero les dijo a aliados del partido que Biden tiene que considerar la viabilidad de su campaña, y enfatizó que la decisión debe ser del mandatario.

Según The Washington Post, Obama está profundamente involucrado en las conversaciones sobre el futuro de la campaña de Biden, atendiendo llamadas de muchos demócratas de peso y compartiendo su mirada sobre los desafíos del presidente.

De esta manera, los demócratas preocupados por la capacidad del presidente Biden de ganar en noviembre reavivaron con fuerza la campaña para que el presidente reconsidere su candidatura a la reelección después de un impasse por el atentado contra Trump del pasado fin de semana.