Morena Rial denunció por violencia de género al papá de su bebé en camino: "Los vecinos escucharon golpes"

Morena Rial, embarazada por segunda vez, denunció a su novio, Matías Ogas, padre de su bebé en camino, por violencia de género en la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Córdoba.

Pepe Ochoa, en diálogo con Fefe Bongiorno en Bondi Live, fue quien dio la noticia de la denuncia que Morena habría hecho acompañada por su abogado y amigo de confianza, Alejandro Cipolla.

“Morena Rial denunció por violencia de género a su actual pareja, Matías Ogas. Este tema lo venía siguiendo con Ángel (De Brito) mano a mano para ver qué es lo que estaba pasando pero, hasta que no hubiera denuncia o me lo confirmara Morena, yo no iba a salir a hablar”, aclaró Pepe.

¿POR QUÉ MORENA RIAL HABRÍA DENUNCIADO A SU NOVIO POR VIOLENCIA DE GÉNERO?

Pepe Ochoa contó en qué contexto se dio la denuncia de Morena Rial contra Matías Ogas por violencia de género.

“El lunes a la noche, hubo una discusión muy fuerte en su departamento; escaló a gritos y los vecinos escucharon golpes. Los vecinos llaman al 911 y la policía se acerca, intenta contener esa situación y Morena sale del departamento diciendo que estaba todo bien, que no pasaba nada...”.

Matías, el novio boxeador de Morena

“Muchos vecinos se alarmaron, por eso le hablaron a Pablo Layus y conmigo también se comunicaron”, aportó Pepe sobre la noticia de la denuncia de Morena contra su novio boxeador.

Fuente: Ciudad Magazine