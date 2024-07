Se viralizó una foto de Gabriela Sabatini con Oriana y Paulo Dybala y causó impacto en las redes

Gabriela Sabatini decidió no ir al casamiento de Oriana. En ese contexto, trascendieron diversas versiones sobre la relación con su sobrina y una foto retro causó impacto en las redes sociales.

Se trata de una publicación que la extenista había hecho en el 2020. En la postal se la puede ver posando con la hija mayor de su hermano Ova y con Paulo Dybala.

“Los amo. Gracias por estos días increíbles”, escribió Gaby en ese momento ya que había visitado a Oriana en su casa de Italia, donde vive con el futbolista. Tanto la imagen como la descripción de la publicación dejaban más que en claro el afecto de ella hacia su sobrina.

Por eso, los usuarios se mostraron impactados en las redes sociales, luego de conocerse que la extenista no estaría presente en uno de los días más felices de la joven. “Qué raro. Había buena onda entre ellos, ¿qué habrá pasado?”, comentó una persona en la publicación de Sabatini.

“Qué pena perderte el casamiento de tu sobrina mayor”, le escribieron también a Gaby. “Dicen que después de la muerte de la mamá, la relación con Ova quedó mal”, comentó otro usuario sobre la fuerte interna familiar, para intentar buscar una explicación.

Incluso, entre las respuestas se destacaba la de Catherine. “¡Ay, los amooo!”, había expresado hace cuatro años. “¡¡Te amooo!!”, había sido la reacción de Oriana junto a varios emojis de corazones.

Qué dijo Catherine Fulop sobre el poco trato que tiene con Gaby Sabatini

Previo a la boda de Oriana con Paulo, la actriz remarcó en una entrevista que jamás tuvo relación de amistad con su cuñada. “Yo no he hablado con Gaby en toda mi vida. Tengo 30 años con mi marido. Te lo juro”, reveló en los últimos días en una nota con LAM (América).

Sobre esa misma línea, Fulop detalló el distanciamiento que tiene con las tías de sus dos hijas. “Yo nunca la llamo para decirle 'mira cuñada, vamos a salir'. No, ¿por qué? Yo no soy amiga de ella, soy su cuñada”, recalcó. “La amo y yo sé que me ama. Cuando viene a mi casa estoy feliz de recibirla, pero no soy amiga de ella, de llamarla todos los días”, aseguró.

Incluso, Catherine había contado que Gaby fue invitada a la fiesta pero que no sabía si iba a llegar porque estaba en Wimbledon. “Seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con su sobrina este evento tan bello para toda la familia”, había reflexionado la actriz. Sin embargo, la extenista faltó a la boda de su sobrina.

Fuente: TN Show