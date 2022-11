El Bayern Múnich anunció que Martín Demichelis será el nuevo entrenador de River Plate

Un anunció sorprendió a River Plate el día después de la despedida de Marcelo Gallardo. El Bayern Múnich confirmó que Martín Demichelis deja el club alemán para transformarse en el nuevo entrenador del Millonario.

A través de un comunicado que difundió en sus diferentes redes sociales, se hizo oficial la despedida del ex jugador del conjunto bávaro. “El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el técnico del FCB Amateur se cambie a River Plate a petición propia para ocupar allí el puesto de técnico. Su sucesor será su antecesor Holger Seitz”, indicó el reporte.

El #FCBayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el @RiverPlate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz.



👉 https://t.co/92bzgSrBkU pic.twitter.com/vDLR8eJqPC — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 14, 2022

Al mismo tiempo, en declaraciones al sitio oficial del Bayern, Demichelis agradeció al club por su paso antes de convertirse en el reemplazante de Gallardo. “Llegué a Europa como jugador de River al Bayern, ahora voy por el camino contrario como entrenador. ¡Qué increíble historia! Estoy orgulloso de haber sido parte de la familia del FC Bayern dos veces y me gustaría agradecer a todos los que hicieron esto posible para mí y me apoyaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero con ansias la gran tarea en mi segundo club del corazón”, dijo el ex defensor de 41 años.

Si bien todos los caminos conducían a que el cordobés iba a ser el DT que se iba a ser cargo del plantel profesional luego de la despedida del Muñeco, el anunció sorprendió al mundo riverplatense a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar. Ahora, habrá que esperar a la presentación formal que hará River Plate para conocer cómo estará conformado el resto del cuerpo técnico que tendrá a su cargo Demichelis.

“Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador en uno de los clubes más grandes de Sudamérica. No queríamos negarle esta oportunidad única y accedimos a su deseo de rescindir su contrato. Todavía lamento su partida. Jugué con Martín en un equipo del FC Bayern, tiene un carácter recto y una idea clara de qué tipo de fútbol le gustaría jugar como entrenador. También pretendemos desarrollar formadores en el campus. Martín lo hizo muy bien con el Bayern y le deseamos mucho éxito en su regreso a River Plate”, expresó el director deportivo de la institución alemana, Hasan Salihamidžić.

¡Un placer el haberte disfrutado como jugador y como técnico en el #FCBayern! 🤝😍#MiaSanMicho pic.twitter.com/k1UspNzXMG — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 14, 2022

Una vez que se oficializó su llegada a River, Demichelis hizo un repaso de cómo vivió su despedida del equipo. “Los últimos minutos fueron muy emotivos para mí. La semana pasada traté de concentrarme en cada ejercicio, cada sesión de entrenamiento y, por supuesto, el juego, porque el equipo y el resultado son las cosas más importantes”, expresó.

“Es difícil contener las emociones después de todos estos años en el último partido. Tengo que agradecer a tanta gente estos tres años y medio como entrenador en este club, en Múnich, mi segunda casa. Empecé aquí como entrenador sub 19 junto a Danny Schwarz y Stefan Buck y luego me hice cargo de los aficionados. Fue un momento increíble y aprendí mucho”, agregó Micho.

El argentino jugó para el múltiple campeón alemán de 2003 a 2011. Puso en marcha su trabajo como entrenador en Múnich durante el verano europeo del 2019 en la categoría sub 19. En la primavera de 2021, el cordobés junto a Danny Schwarz se hicieron cargo del equipo U21 y desde la temporada 2021-2022 se quedó con el cargo en soledad. Llegó a ser subcampeón de la liga regional bávara. En la actualidad, su equipo marcha en el quinto lugar de la tabla de la división.

Ahora, será tiempo para que Demichelis vuele de Alemania rumbo a Buenos Aires para volver a ponerse la camiseta riverplatense, pero ahora en la primera gran experiencia de su carrera como entrenador.