El lobo jujeño visitará el domingo a Gimnasia y Tiro de Salta en su segundo amistoso de pretemporada

Este domingo 21 de enero se disputará el segundo amistoso entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta. El encuentro iniciará a las 17 horas en el estadio “Gigante del Norte” del “Albo” salteño, solo con la presencia del público local.

El primer encuentro se concretó el pasado viernes 12 de enero en el estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy donde los equipos empataron sin goles.

Ambos conjuntos se preparan para el arranque del Torneo de la Primera Nacional y con ese fin, este domingo tendrán una tarde con mucho rose de cara al comienzo del torneo.

Precios de las entradas para el público local:

Platea Alta $6.000

Plata Baja: $3.000

Virrey Toledo: $3.000

Bandeja: $3.000

Se venderán el mismo domingo, a partir de las 11 horas en las boleterías de calle Leguizamón y Vicente López.

El "Pulga" Rodríguez ya es jugador de Gimnasia de Jujuy: "Ojalá juguemos en Primera el año que viene"

Con los hinchas en las plateas y la casaca albiceleste, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez fue oficialmente presentado el pasado 15 de enero en Gimnasia y Esgrima de Jujuy y ya se sumó al plantel que está de pretemporada. El delantero tucumano saludó a los seguidores del equipo y luego brindó una conferencia de prensa.

El futbolista se mostró sorprendido por el recibimiento y destacó su compromiso para el próximo campeonato. “Uno no espera tanto cariño sin haber iniciado a jugar o ni siquiera haber tenido minutos de entrenamiento o amistosos”, indicó.

“Vengo a ser uno más, a sumar desde el lugar que me toque, a dar lo mejor y a entregarme al 100%. Ojalá que podamos culminar de la mejor manera y lograr lo que todos queremos: que Gimnasia y Esgrima de Jujuy esté en Primera”, expresó.

Luis Miguel Pulga Rodríguez

“Es la ilusión de la gente, de los dirigentes, tengo compañeros en el plantel y todos vamos a pelear por ese objetivo”, aseguró.

Con relación a su estado físico, considerando que el año pasado sufrió un siniestro vial que lo dejó por un tiempo fuera de las canchas, el “Pulga” dijo: “hay que ponernos bien físicamente para estar a la altura del club”.

“Me vengo entrenando desde noviembre, vamos a hacer el esfuerzo máximo para llegar en estado al inicio del torneo. De ahora en más es entrenar y llegar a la mejor versión en el inicio del torneo”, aseguró.

El "Pulga" ya entrena con el plantel de Gimnasia de Jujuy

Sobre el torneo de la Primera Nacional, recordó que a “la categoría la jugué por un largo tiempo, hace bastante no la juego, pero la conocemos, no cambió nada, es totalmente dura. Es largo el torneo y si te va mal un fin de semana tenés que reponerte rápido, tenemos que armarnos de paciencia y ser fuerte en la derrota y no confundirnos a la hora de ganar”.

“No hay que subestimar a ningún rival y estar preparado al 100%”, sostuvo.