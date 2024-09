El Sorprendente Intercambio en Redes entre Hamilton y Colapinto: Es Asombroso Ver Tanto Talento Nuevo

El Gran Premio de Azerbaiyán continúa generando conversación tras una carrera llena de emoción que dejó varias anécdotas. Además de la victoria de McLaren con Oscar Piastri, el choque entre Carlos Sainz (Ferrari) y Checo Pérez (Red Bull), y el quinto lugar de Max Verstappen, también brilló la actuación de Franco Colapinto, quien finalizó en octava posición, superando al heptacampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Curiosamente, los nombres de ambos pilotos se volvieron tendencia después de que se mencionaran mutuamente en sus conferencias de prensa. Sin embargo, los elogios no cesaron ahí, ya que el británico decidió utilizar sus redes sociales para volver a referirse al argentino.

franco colapinto

"El fin de semana comenzó con muchas cosas positivas, aunque al final fue complicado para todos. A pesar de eso, reconocemos lo que hicimos bien y aprenderemos de lo que no. Estoy orgulloso de cada miembro de este equipo por su arduo trabajo. Felicitaciones a George (Russell) por el podio y a Franco Colapinto y Oliver Bearman. Fue una gran batalla, y es increíble ver tanto talento nuevo llegar. Nos vemos pronto en Singapur, les envío buenas vibras", escribió Hamilton, acompañando su mensaje con un álbum de fotos en el que aparece conversando con los jóvenes pilotos.

La respuesta del pilarense de 21 años no tardó en llegar: "Que Lewis me estrechara la mano después de una carrera fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Realmente aprecio el respeto que me mostraste. ¡Espero volver a verte pronto!".

Este mensaje siguió al que Colapinto publicó en su cuenta de Instagram: "Mi mejor momento del día. ¡Qué locura y qué sueño hecho realidad darle la mano a Lewis Hamilton después de una carrera juntos! Wow", compartió junto a dos fotos del emotivo encuentro.

En X (anteriormente Twitter), también se hizo viral el saludo que intercambiaron al bajar del monoplaza de Williams, cuando el británico se acercó a él. Muchos usuarios compartieron el video del momento, comentando: “Qué video hermoso”, “pasado, presente y futuro”, y “qué momento para estar vivo, la locura es total”.

Es importante mencionar que Lewis Hamilton también se refirió a Colapinto en sus primeras declaraciones tras la carrera. "Fue realmente genial verlo. Es asombroso ver a jóvenes talentos aparecer y manejar tan bien", dijo, aludiendo también a Oliver Bearman, quien finalizó décimo y puntuó para Haas.

"Hizo un gran trabajo hoy", destacó Hamilton sobre Colapinto, quien con su octavo puesto en Bakú se convirtió en el primer argentino en más de 40 años en sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1, desde el último logro de Carlos Reutemann el 23 de enero de 1982.

Después de sus primeras dos carreras, donde ha acumulado cuatro puntos en la clasificación de pilotos, Colapinto se prepara para un nuevo reto en el Gran Premio de Singapur en Marina Bay. La actividad comenzará el próximo viernes 20 de septiembre con las sesiones de entrenamiento, seguido de la última prueba y clasificación el sábado, y la carrera final el domingo.