Emiliano Martínez opinó sobre la nueva norma "Anti Dibu" en los penales: "Se acordaron tarde"

Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en una referencia indiscutible en el mundo del fútbol gracias a su destacada actuación durante la Copa América y el Mundial de Qatar con la Selección argentina. Su presencia en momentos clave y sus impresionantes atajadas lo han posicionado como uno de los mejores arqueros del mundo.

Uno de los aspectos que hizo destacar a Martínez fue su habilidad para desconcentrar y perturbar a los lanzadores durante los penales. Sus técnicas mentales le permitieron obtener un récord imbatible en esta faceta del juego. Sin embargo, estas estrategias también generaron controversia y división entre quienes lo aplaudían y quienes se oponían.

La FIFA decidió tomar posición y, ante las técnicas del arquero argentino, cambió las reglas para evitar que el portero interfiera antes de la ejecución del penal, lo que se dio en llamar la "Ley Anti Dibu".

"La hicieron tarde"

Consultado sobre esta nueva norma en una entrevista para Urbana Play, Martínez respondió con franqueza y contundencia: "Me encantó la Ley Anti Dibu. Siempre buscan alguna excusa para que el que patea meta el gol. Hoy me da igual, ya somos campeones de todo. La hicieron tarde. Me da igual, yo atajé lo que tenía que atajar".

Su declaración desató risas entre los periodistas presentes y se volvió viral en las redes sociales. El arquero campeón del mundo no dudó en expresar su opinión sin filtros sobre el cambio en las reglas.

Qué es la "Ley Anti Dibu"

La nueva regla 14, que aborda el procedimiento en un penal, especifica que el guardameta debe permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. Además, no debe comportarse de manera que distraiga al ejecutor de forma antirreglamentaria.

El 1 de julio de 2023 entró en vigencia esta modificación que busca evitar las técnicas de distracción utilizadas por Martínez en la ejecución de los penales.