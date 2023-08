El campeón del mundo debuta en las Eliminatorias: día, hora y lugar vs. Ecuador y Bolivia

Un nuevo sueño está por comenzar. Después de la gloria eterna en Qatar 2022, la Selección inicia su camino rumbo al Mundial 2026 y ya tiene día, hora y lugar para recibir a Ecuador y para visitar a Bolivia, por las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Con Lionel Messi a la cabeza, sin dudas, un Monumental repleto vivirá el debut oficial después del título del mundo.

La Selección va a enfrentar a Ecuador el jueves 7 de septiembre, desde las 21, en el estadio de River. Por su parte, el segundo partido será el martes 12 de visitante ante Bolivia en el Hernando Siles de La Paz y comenzará a las 16.

La primera fecha de Eliminatorias se jugará entre el jueves 7 y el viernes 8 de septiembre, mientras que la segunda jornada completa tendrá lugar cuatro días más tarde, el martes 12.

El fixture completo de las primeras dos fechas

Jueves 7 de septiembre (fecha 1): Paraguay vs. Perú en el Antonio Aranda de Ciudad del Este (18.30 hs), Colombia vs. Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla (18.00) y Argentina vs. Ecuador en el Monumental (21.00).

Viernes 8 de septiembre (fecha 1): Uruguay vs. Chile en el Centenario (20.00 hs) y Brasil vs. Bolivia en el Mangueirao de Belém (21.45).

Martes 12 de septiembre (fecha 2): Bolivia - Argentina en La Paz (16.00 hs), Ecuador - Uruguay en Quito (16.00), Chile - Colombia en el Monumental de Santiago (21.30), Perú - Brasil en el estadio Nacional de Lima (21.00) y Venezuela - Paraguay en el Monumental de Maturín (18.00).

Todos los partidos de Argentina

Octubre 2023

Fecha 3: Argentina vs Paraguay

Fecha 4: Perú vs Argentina

Noviembre 2023

Fecha 5: Argentina vs Uruguay

Fecha 6: Brasil vs Argentina

Septiembre 2024

Fecha 7: Argentina vs Chile

Fecha 8: Colombia vs Argentina

Octubre 2024

Fecha 9: Venezuela vs Argentina

Fecha 10: Argentina vs Bolivia

Noviembre 2024

Fecha 11: Paraguay vs Argentina

Fecha 12: Argentina vs Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Uruguay vs Argentina

Fecha 14: Argentina vs Brasil

Junio 2025

Fecha 15: Chile vs Argentina

Fecha 16: Argentina vs Colombia

Septiembre 2025