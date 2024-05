Equipos argentinos en Copa Libertadores y Sudamericana: clasificados, eliminados y los que definen en la última fecha

La quinta semana de competencia en los torneos Conmebol dejó un panorama bastante claro para los once equipos del fútbol argentino que juegan internacionalmente esta temporada, con clubes que ya aseguraron su participación copera para el segundo semestre, otros que se despidieron temprano, con rendimientos por debajo de la expectativa y otros tantos que se jugarán todo en la sexta y última fecha de la fase de grupos, sea de Libertadores o Sudamericana.

Los argentinos en la Libertadores: dos ya en octavos y los otros tres expectantes

El martes fue un buen día para los argentinos en Copa Libertadores: River y Talleres le ganaron como local a Libertad (Paraguay) y Cobresal (Chile), respectivamente, y garantizaron su presencia en octavos de final. Mejor es el panorama para el Millonario, que en la última fecha recibe a Deportivo Táchira (Venezuela) y con un empate le alcanzará para ser primero en su grupo. Por su parte, la T deberá ir a Brasil para intentar sumar al menos un punto ante San Pablo y defender así su liderazgo en el grupo. Si pierde apenas por un gol, el conjunto brasileño ya le quitaría la cima por diferencia de gol.

En cuanto a Rosario Central, goleó 4-1 a Caracas este jueves y se aseguró seguir con chances de clasificar como segundo hasta la última fecha, en la que definirá mano a mano con Peñarol en Uruguay. Al Canalla solo le servirá un único resultado: una victoria en el Campeón del Siglo. Si no logra los tres puntos, quedará tercero, por lo que bajaría a la Sudamericana.

San Lorenzo la tenía negra tras sacar apenas un punto en las primeras tres fechas. Sin embargo, ganó las dos siguientes y quedó segundo, a tres unidades de Independiente del Valle y Liverpool. Con el triunfo ante el conjunto uruguayo, le alcanzará con un empate ante Palmeiras -ya clasificado como primero- en Brasil para pasar a octavos.

San Lorenzo copa libertadores

Por último, Estudiantes quedó envuelto en una situación atípica por compartir grupo con Gremio, a quien debía enfrentar esta semana de no haber sido por la catastrófica inundación que afecta a Porto Alegre y sus alrededores que obligó a postergar los partidos del elenco brasileño. El grupo del Pincha quedó desparejo en cuanto a cantidad de partidos, pero las dos derrotas que ya sufrió el último campeón del fútbol argentino y por cómo se dieron los resultados, tiene a los de La Plata obligados a sumar mínimo cuatro puntos en los dos partidos que le quedan, aunque eso podría no alcanzarle y necesitar dos victorias para no quedarse afuera de octavos.

Los argentinos en la Sudamericana: clasificado, eliminados y alguno al repechaje

Boca complicó su situación en el Grupo D, donde no pudo todavía asegurarse siquiera la clasificación a los 16° de final y para eso deberá sumar ante Nacional Potosí en la última fecha. La cuestión es que el empate del miércoles ante Fortaleza (Brasil) en La Bombonera lo privó de quedar primero antes de la última fecha y los brasileños están muy encaminados a quedarse con el grupo y pasar directamente a octavos de final. En ese caso, si el Xeneize termina quedando segundo, deberá afrontar la instancia de playoffs ante alguno de los terceros de cada grupo de la Libertadores.

boca fortaleza

El gran ganador de la semana fue Lanús, que aplastó a Metropolitanos (Venezuela) con un contundente 5-0 en La Fortaleza, y un rato después, gracias al empate entre Cuiabá (Brasil) y Garcilaso (Perú) se quedó con el primer puesto de su grupo, más allá de que falte una fecha por jugarse. En la última, el Granate recibirá al elenco brasileño sabiendo que el resultado únicamente cambiará para ver cómo se ubica entre los primeros, pero Zielinski podrá apuntarle al plano local sin problemas.

En cuanto a Racing, venció 3-0 a Coquimbo y está primero de su grupo con 12 puntos y +8 de diferencia de gol, mientras que Bragantino tiene las mismas unidades pero +1 de diferencia. A La Academia le queda ganar el duelo como local ante Sportivo Luqueño, ya eliminado, para terminar de asegurarse la clasificación directa a octavos.

Belgrano, al igual que Estudiantes en la Libertadores, comparte grupo con Inter de Porto Alegre y por lo tanto no tiene una situación tan clara con respecto a la definición del grupo, a pesar de que le quede solo una fecha por disputar. El Pirata venció a Real Tomayapo en Córdoba y quedó momentáneamente primero, pero como al Inter le quedan disputar todavía tres partidos y en la última, Belgrano va a Brasil, no hay nada definido. Lo cierto es que si el Pirata le gana a Inter clasificará directamente a octavos de final, mientras que si empata podría tener que afrontar los 16° contra alguno de Libertadores.

Por último, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia quedaron eliminados y afrontarán la última fecha sin ningún tipo de chances de aspirar aunque sea al segundo puesto. El Bicho cayó feo con Corinthians en Brasil por 3-0 y terminó pagando caro haber perdido con Racing de Uruguay tanto en Paternal como en Montevideo. El Halcón, en tanto, no pasó del empate 1-1 ante Independiente Medellín (Colombia) y el empate lo dejó fuera de combate. Para colmo, los de Varela se quedaron sin DT porque Julio Vaccari decidió dar un paso al costado.

Fuente: TyC Sports