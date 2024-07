La dirigencia de River quiere sostener a un debilitado Demichelis tras la derrota en Mendoza

La estrepitosa caída de River en Mendoza a manos de Godoy Cruz fue lo más parecido a un pandemonium para Martín Demichelis. Su equipo no le volvió a responder futbolísticamente y fue derrotado por 2-1 contra un Tomba que no había ganado en las primeras siete fechas de la Liga Profesional. Para colmo, los hinchas que viajaron a la provincia vitivinícola estallaron contra los jugadores y los insultaron con un contundente cantito bajo la consigna de que "pusieran huevos porque no jugaban con nadie". Más allá de estar debilitado tras el golpe, la dirigencia encabezada por Jorge Brito quiere que continúe en el cargo con miras a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Demichelis, debilitado luego del papelón ante Godoy Cruz

El entrenador volvió a modificar el once que había igualado agónicamente ante Lanús en el Monumental, con dos goles de Miguel Ángel Borja, y apostó otra vez por un 4-3-3, con Facundo Colidio, Pablo Solari y el Colibrí como integrantes del frente ofensivo. Pese a arrancar arriba en el marcador gracias a un tanto del colombiano -logró el récord de ser el único futbolista en la historia del club en anotar ocho goles consecutivos-, el doblete de Vicente Poggi dejó un sabor amargo en la boca de los hinchas.

Cuando el reloj llegaba a la mitad del complemento, los "neutrales" que se ubicaron en las tribunas del estadio Malvinas Argentinas cantaron fuertemente contra los jugadores. Después, entonaron el conocido "Movete, River, movete" y culminaron la noche con una silbatina imponente por el rendimiento del plantel, que deambula en la octava posición del campeonato con 10 puntos.

Luego de que Darío Herrera finalizara el partido, el exdefensor se ausentó de la conferencia de prensa y se fue sin hablar de la cancha. Pasó por la zona mixta sin emitir palabra y subió al micro que trasladó a la delegación hacia el aeropuerto, con el objetivo de tomarse un chárter directo a Buenos Aires. Incluso, el director técnico debió intervenir para que sus dirigidos no se trenzaran con algunos hinchas que se había acercado a reclamarles actitud.

La información más reciente marca que Demichelis se siente debilitado después de acumular solo dos victorias en los últimos siete cotejos y que analiza cuáles serán los pasos a seguir. Sin embargo, la Comisión Directiva tiene decidido sostenerlo en el cargo porque el objetivo es poder llegar a instancias finales de la Copa Libertadores, aunque saben el crédito comienza a agotarse con mayor velocidad. El primer partido ante Talleres en Córdoba está pautado para el 14 de agosto, lo que significa que tiene un poco menos de un mes para modificar la situación futbolística.

En principio, el itinerario del plantel indica que tras su arribo a Capital Federal, el plantel quedo concentrado en el hotel Holiday Inn de Ezeiza. Por la mañana temprano se entrenarán en el River Camp para empezar a planificar el duelo ante Sarmiento de Junín en el Monumental, que será poco menos que un cabilido abierto, en el marco de la octava fecha del campeonato local.

Fuente: TyC Sports