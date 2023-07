En medio de la mala racha de Gimnasia de Jujuy, habló el presidente Walter Morales

El “Lobo” cerró un fuerte sponsor para lo que queda del torneo, el Banco Macro, entidad que ayudará al crecimiento del club y para que los hinchas obtengan más beneficios, mediante la reunión, el presidente Morales dijo: ”estamos pasando un mal momento futbolístico pero un muy buen momento institucional”.

“Gimnasia es un club muy referente de la provincia, más allá del deporte es donde se contiene mucha juventud no solo por el fútbol sino en distintas disciplinas. Es importante apoyar al deporte, hay recursos con mucho potencial en Jujuy”, fue lo que destacó la licenciada Andrea Madariaga, gerente divisional Banco Macro.

“El Banco Macro hace años que está con Gimnasia, es el que más apoya, es más, la institución creció muchísimo en las variedades de disciplinas y en todas las actividades el Macro está presente”, añadió Walter Morales.

Por otro lado el presidente dijo: “estamos pasando un mal momento futbolístico pero un muy buen momento institucional, lo que más resalta es el primer equipo pero estamos en muy buenas posiciones en inferiores y en el fútbol femenino, también en otros deportes”.

Se había comentado antes que Gimnasia ya no jugaría los viernes sino los domingos para la comodidad de todos los hinchas, pero el “Lobo” terminó jugando un sábado. Morales explicó a Canal 7 que el motivo fue un pedido especial de Estudiantes de Buenos Aires que no conseguía pasaje para volver, que una vez más Gimnasia demuestra que tiene corazón con algunas cuestiones y con los rivales cosa que no sucede con ellos cuando van a Buenos Aires. “Le transmití el mensaje al presidente de Estudiantes (BA), y le dije que lo que a él le sucedió una vez al año, a nosotros nos pasa cada 15 días” añadió el presidente.

Una de las incertidumbres que se generan por algunas reacciones de los futbolistas es si existe o no el diálogo entre dirigentes y deportistas, Morales nos afirmó que: “todo el tiempo estamos hablando con el plantel, todo el tiempo estamos presentes, hace rato que venimos con malos momentos, pero siempre ponemos la cara charlando con todos y tratando de resolver. Es normal que el hincha esté enojado, se descargue y espera que gimnasia gane, es normal en el fútbol, ya vamos a salir de esta mala situación. El plantel que posee el lobo es muy bueno, nos hacemos cargo de los errores, pero tenemos con qué pelear”

Se le consultó sobre el transcurso del año de la institución en donde ya pasaron 3 técnicos en poco tiempo, el presidente respondió que al final se hará una evaluación, y que van a acomodar la situación, que es una categoría en donde ganas 3 partidos seguidos te posicionas en lo alto. Afirmó que no fue buena la gestión de este año es por eso que cambiaron tantas veces de profesores.