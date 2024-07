"Estoy agradecida de poder estar viva": la cruda reflexión de Fernanda Russo luego de competir en París 2024

Fernanda Russo no logró clasificar a la final de rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos París 2024. Al terminar su participación en la competencia, habló con la prensa e hizo una cruda reflexión sobre lo que tuvo que vivir después de Tokio 2020.

“Hay medallas mucho más importantes que una medalla de oro. Hoy estoy agradecida de poder estar parada acá en la línea, estoy agradecida de poder estar viva, de poder disfrutar de una competencia como la disfruté hoy. Si bien los últimos 20 tiros no fueron los mejores, los primeros 40 sí. Siento que pude dar lo mejor que tenía y la mejor versión de Fernanda. Muy lejos y atrás quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio. Eso es lo más importante”, expresó la cordobesa.

Fernanda Russo - deportista argentina

“Hace tres años en Tokio no podía pensar que mi vida podía seguir, y yo hoy vuelvo a mi casa, y tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva, busquen vivir, el Alto Rendimiento es un regalo. Si no fuera por mi equipo de contención hoy no estaría acá parada y seguramente no estaría respirando”, contó la joven que postergó recibirse en Gestión Deportiva para poder preparar su participación para París.

“Venía a dejar todo. Esto es todo lo que había. Me voy vacía a casa. Sé ahora lo que es disfrutar unos Juegos Olímpicos después de tres ediciones. Decir 'che, se puede disfrutar unos Juegos Olímpicos'. Hay muchas otras peleas que nosotros damos. Injusticias, problemas de gestión, problemas políticos, problemas deportivos, problemas personales”, siguió.

La participación de Fernanda Russo en los Juegos Olímpicos París 2024

Fernanda Russo terminó en la posición número 30 en 10 metros rifle de aire. La cordobesa de 24 años, que participó de su tercer Juego Olímpico con solo 24 años, sumó 625,4 puntos, pero no le alcanzó para meterse en la final. En el equipo mixto, junto a Julián Gutiérrez, terminó en la posición 19 y no pudieron luchar por una medalla.

Fuente: Todo Noticias