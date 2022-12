FIFA tomó una decisión sobre Mateu Lahoz tras su cuestionado arbitraje en Argentina-Países Bajos

La FIFA dispuso que el español Antonio Matheu Lahoz, quién tuvo un cuestionado desempeño en el enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos no continúe como árbitro en el torneo. Las recriminaciones de los jugadores de ambos países llevaron al máximo ente del fútbol internacional a analizar el desempeño del juez.

De acuerdo con los datos estadísticos, Lahoz se convirtió en el juez con más tarjetas amarillas exhibidas en un encuentro. Amonestó a 14 jugadores en total.También. sumó 48 infracciones sancionadas, 30 para la Selección Argentina y 18 para la Selección de Países Bajos.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, fue la crítica de Messi tras el duelo de cuartos de final.

En ese mismo sentido, el capitán del seleccionado albiceleste agregó: “Más allá de eso (por la tarea de Lahoz) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”.

Otro de los indignados con el referí fue el arquero que contuvo dos penales en la dramática definición ante Países Bajos. Dibu señaló que el Mateu Lahoz los empujó hacia el tiempo suplementario. “Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. les dieron 120 minutos”.

“Algunas cosas que pitó fueron raras, pero nosotros nos encargamos de jugar. No merecíamos llegar a instancia de penales”, continuó el marplatense.

En tanto, el mediocampista del seleccionado de Países Bajos, Frenkie de Jong, también responsabilizó al árbitro español de la eliminación que su equipo. El jugador del Barcelona, de 25 años, remarcó que el juez internacional “modificó su actitud” en el tiempo suplementario del partido que finalizó igualado 2-2 en el estadio Lusail, al cabo de más de 120 minutos.

“El árbitro (Mateu Lahoz) perdió el rumbo en la prórroga. Fue realmente escandaloso”, se quejó el rubio volante central del representativo naranja. Los cuestionamientos de de Jong se centraron en que el árbitro “solamente pitó para la Argentina cuando terminó el tiempo reglamentario”, expresó en rueda de prensa ante periodistas de su país.

”Los jugadores argentinos lo rodearon y cambió su actitud. Empezó a pitar faltas muy fácil contra nosotros. Luuk (de Jong) sólo gana un cabezazo normal y hace sonar su silbato. Patean la pelota en nuestro banquillo y no le importó”, recriminó el mediocampista. ”(Lionel) Messi tomó el balón con la mano con normalidad y lo dejó ir. No pitó nada”, amplió de Jong. El volante neerlandés indicó que Mateu Lahoz “normalmente es un buen árbitro pero lo mostrado en la prórroga fue realmente indignante”, dijo.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA inició, un expediente contra la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por los incidentes protagonizados con los futbolistas de la selección durante el cotejo de cuartos de final de la Copa del Mundo. Lo que investiga la máxima entidad rectora del fútbol son posibles infracciones a disposiciones del artículo 12 (conducta indebida de jugadores y oficiales).

