Franco Sosa es el director técnico interino de Gimnasia de Jujuy

“El club Gimnasia y Esgrima de Jujuy se complace en anunciar a Franco Sebastián Sosa como nuevo técnico interino del plantel profesional, luego de lo que fuera la renuncia de Marcelo Vázquez a la conducción técnica”, informaron oficialmente desde la web del Lobo en la tarde de este lunes.

Según precisaron, el exlateral derecho, que hizo su paso por Boca Juniors, el Lorient de Francia y Racing de Avellaneda, estará acompañado por Mariano Pasini como ayudante de campo.

Asimismo, indicaron que Agustín Beltrán y Carlos Tastaca estarán encargados de la preparación física y Walter Manduca de entrenar a los arqueros.

“El flamante cuerpo técnico debutará el próximo sábado ante Patronato de Paraná”, destacaron las autoridades del albiceleste.

LOS NOMBRES QUE SE BARAJAN PARA EL LOBO

El presidente del club, Walter Morales, visitó esta tarde los programas Deportes 630 y Deportes 7, y puntualizó los tres nombres que se están analizando por estas horas, de los que aún se espera respuesta para terminar de definir quién estará al frente del plantel.

Matías Módolo, ex técnico de Deportivo Riestra que tiene en su haber un ascenso a primera; Lucas Bovaglio ex técnico de Instituto y Miguel Torrén, son los tres nombres que el Lobo tiene en carpeta. “Los tres me encantan”, afirmó el presidente Morales y señaló que “tienen un perfil adecuado para el momento de Gimnasia”.

Morales destacó que los tres técnicos “manejaron vestuarios duros”, y remarcó que “Gimnasia hoy necesita un tipo firme”.

“Definimos hoy o mañana, a más tardar”, adelantó Morales y explicó que por ahora el plantel está a cargo de Franco Sosa, quien dirige la práctica de esta tarde.

En definitiva el nombre del nuevo DT de Gimnasia se conocerá en las próximas horas. Tendrá sobre su espalda la ardua tarea de levantar al plantel y volver a ponerlo en lugares de protagonismo en el torneo. Y sobre todo, buscar el tan ansiado ascenso a Primera División.