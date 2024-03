Franco Sosa al mando de Gimnasia de Jujuy: "Queremos que los hinchas se queden tranquilos, vamos a tratar de hacer lo mejor"

En medio de cambios en el cuerpo técnico, Gimnasia de Jujuy ya está al mando de Franco Sosa como DT interino. Con la salida de Vázquez, el exlateral derecho asume la responsabilidad con determinación y una profunda conexión con el club. "Estoy un poco triste por la salida del cuerpo técnico, pero también me dieron la posibilidad de estar acá. Estamos con mucha fuerza, soy una persona de club y me debo a Gimnasia", expresó Sosa, reflejando su compromiso con la institución.

Con experiencia como jugador del club, Sosa ahora enfrenta el desafío desde otra perspectiva. "Como jugador pude darle cosas, y se me da la oportunidad de darle desde otro lado", comentó. Destacó la importancia de mantenerse firmes en los momentos difíciles: "Uno siempre tiene que estar en las malas porque en las buenas pueden estar muchos. Tengo mucha confianza en mi persona y en el plantel".

Al hablar sobre el equipo, resaltó la calidad de los jugadores y la importancia de trabajar en conjunto. "Hay un buen grupo, hay que tratar de ponerle impronta en la posibilidad de cambiar poco en base a todo lo que está pasando", señaló. Además, subrayó la necesidad de motivar a los jugadores para alcanzar su máximo potencial: "Hay un equipo para poder pelearle a cualquiera y convencerlos de que si se proponen, lo van a hacer".

El flamante cuerpo técnico debutará el próximo sábado ante Patronato de Paraná desde las 21hs.

Sobre el presente de Gimnasia y los cambios

Por otro lado hizo mención a la comunicación con el presidente de la institución, Walter Morales, "me informó que me iba a hacer cargo y que iban a definir un nombre entre hoy y mañana, pero le dije que se quede tranquilo. Le pedí que me dejara trabajar esta semana, que me diera la oportunidad de planificar", afirmó.

A pesar de los desafíos y las especulaciones sobre una posible crisis en el club, Sosa mantuvo una perspectiva optimista. "Uno tiene que vivir fecha a fecha. Todos los equipos están parejos, no hay candidatos", comentó. "Gimnasia tiene buen material para funcionar", agregó, destacando el potencial del equipo.

“Queremos que los hinchas se queden tranquilos, vamos a tratar de hacer lo mejor para el bien de la institución”.

LOS NOMBRES QUE SE BARAJAN PARA EL LOBO

El presidente del club, Walter Morales, visitó esta tarde los programas Deportes 630 y Deportes 7, y puntualizó los tres nombres que se están analizando por estas horas, de los que aún se espera respuesta para terminar de definir quién estará al frente del plantel.

Matías Módolo, ex técnico de Deportivo Riestra que tiene en su haber un ascenso a primera; Lucas Bovaglio ex técnico de Instituto y Miguel Torrén, son los tres nombres que el Lobo tiene en carpeta. “Los tres me encantan”, afirmó el presidente Morales y señaló que “tienen un perfil adecuado para el momento de Gimnasia”.

Morales destacó que los tres técnicos “manejaron vestuarios duros”, y remarcó que “Gimnasia hoy necesita un tipo firme”.

“Definimos hoy o mañana, a más tardar”, adelantó Morales y explicó que por ahora el plantel está a cargo de Franco Sosa, quien dirige la práctica de esta tarde.

En definitiva el nombre del nuevo DT de Gimnasia se conocerá en las próximas horas. Tendrá sobre su espalda la ardua tarea de levantar al plantel y volver a ponerlo en lugares de protagonismo en el torneo. Y sobre todo, buscar el tan ansiado ascenso a Primera División.