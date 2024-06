Gimnasia rompió su racha de local y cayó 1 a 0 ante Chacarita

Gimnasia y Esgrima de Jujuy cerró la primera parte del año con una dura derrota frente a Chacarita, que con poco fue superior en todos los sectores de la cancha y mereció ganar.

El lobo sufrió dos expulsiones, Juan Pablo Córdoba y Diego López en el segundo tiempo y una molestia de Guillermo Cosaro también obligó a Matías Módolo a cambiar el planteo de juego.

A Gimnasia le costó llegar y no supo aprovechar las pocas chances que tuvo frente al arco de Arzamendia. El visitante supo presionar y aprovechar los espacios de la desordenada defensa de Gimnasia, que le permitió convertir a los 26 minutos del primer tiempo.

En el complemento el partido no fue distinto, la presión de Chacarita fue superior y Gimnasia no pudo aprovechar las pelotas paradas que le quedaron promediando el final del encuentro.

Gimnasia se despide de la primera ronda del campeonato con 24 puntos, cosechando dos victorias y tres derrotas en los últimos cinco partidos que lo depositan hoy en el puesto 12 de la tabla, dejándolo afuera del reducido.

El equipo volverá al campo de juego el próximo domingo 23 de junio frente a San Martin de Tucumán a las 16 horas.

Con mucho para trabajar y de cara a la segunda parte del torneo, se espera que Matías Modolo defina en las próximas horas la llegada de algunos refuerzos.

Lobo

“NUNCA DIJE QUE ME IBA DE GIMNASIA DE JUJUY”

Tras el partido Luis Miguel Rodríguez brindó una conferencia de prensa en la que negó sus intenciones de dejar el club. “Uno no puede manejar la gente y las redes sociales, uno da una nota y habla de los lugares donde fue feliz, eso es lo que me preguntaron pero en ningún momento dije nada de lo que se dijo, nunca dije que me iba de Gimnasia”, indicó el volante del lobo.

“Yo estoy comprometido con Gimnasia, mi cabeza esta acá por eso doy todo en el club”, continuó.

“En la provincia estoy muy cómodo, creo que de los 19 partidos jugué 16, me siento muy cómodo, a veces jugamos bien, otras regular y otras mal. Siempre me entregue al cien por ciento, es lo que vine a hacer, es la única arma que tengo para defenderme adentro de la cancha”, insistió el “Pulga”.

En cuanto al análisis del partido, Rodríguez indicó que “el vestuario está muy golpeado, perdimos un partido importante, los rivales también juegan. A veces se nos hace cuesta arriba, pero el balance iba a ser muy positivo si terminábamos adentro del reducido”:

Por último señaló “queremos levantarnos anímicamente y pensar en lo que viene. Hay que reponernos y tratar de tener los mejores días pata hacernos fuertes tanto de local como de visitante”.