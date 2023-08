La lista de la Selección Argentina para las Eliminatorias, con Messi y ausencias sorpresivas

El astro Lionel Messi , quien viene descollando en Inter Miami, encabeza la nómina de cara los juegos ante Ecuador, del próximo jueves 7 de septiembre, en el estado Monumental, y contra Bolivia, el martes 12, en estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3625 metros sobre el nivel del mar.

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River, y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no está Paulo Dybala y no fueron llamados Giovani Lo Celso y Joaquín Correa.

El plan de Scaloni y Mascherano para los nuevos Sub 23 convocados a la Selección Argentina:

La nómina cuenta con varios jugadores Sub 23, que fueron citados por Scaloni pero con la intención de que sus equipos los liberen y así puedan jugar un amistoso contra Bolivia pero para la Selección que comanda Javier Mascherano y que se prepara para el preolímpico que otorgará lugares para los Juegos de París 2024. Ellos son Lucas Beltrán, Alan Velasco, Bruno Zapelli -que recientemente jugó para juveniles de Italia- y Lucas Esquivel.

Los partidos de la Selección Argentina tras la coronación en el Mundial de Qatar:

El juego contra Ecuador por Eliminatorias será el primero que no sea amistoso luego de la coronación en el Mundial de Qatar 2022, en la inolvidable final contra Francia.

Tras ese partido el equipo de Scaloni disputó cuatro amistosos y los ganó todos, sin recibir goles en contra: Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) e Indonesia (2-0).

El calendario completo de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026:

Septiembre 2023

Fecha 1: Argentina vs Ecuador

Fecha 2: Bolivia vs. Argentina

Octubre 2023

Fecha 3: Argentina vs Paraguay

Fecha 4: Perú vs Argentina

Noviembre 2023

Fecha 5: Argentina vs Uruguay

Fecha 6: Brasil vs Argentina

Septiembre 2024

Fecha 7: Argentina vs Chile

Fecha 8: Colombia vs Argentina

Octubre 2024

Fecha 9: Venezuela vs Argentina

Fecha 10: Argentina vs Bolivia

Noviembre 2024

Fecha 11: Paraguay vs Argentina

Fecha 12: Argentina vs Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Uruguay vs Argentina

Fecha 14: Argentina vs Brasil

Junio 2025

Fecha 15: Chile vs Argentina

Fecha 16: Argentina vs Colombia

Septiembre 2025

Fecha 17: Argentina vs Venezuela

Fecha 18: Ecuador vs Argentina

Fuente: TyC Sports