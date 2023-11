La respuesta de Rodrigo De Paul al jugador de Uruguay que le hizo gestos obscenos

En un partido tácticamente disputado, Uruguay logró una victoria merecida por 2-0 contra el campeón del mundo, Argentina, en la Bombonera. Durante el enfrentamiento, hubo momentos de tensión, especialmente entre Rodrigo De Paul y Manuel Ugarte, con gestos obscenos incluidos.

Después del partido, De Paul fue consultado sobre la tensa interacción y respondió: "Es una boludez, queda dentro de la cancha, no pasa nada. A mí me gusta hablar de fútbol, Uruguay lo hizo mejor y ahora hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil porque a veces el fútbol es injusto".

Lionel Messi también habló del tema, mencionando que este tipo de partidos son normales en las Eliminatorias y con Uruguay. Expresó su preferencia por no compartir sus pensamientos, pero destacó la necesidad de respeto, especialmente para los jóvenes jugadores: “Esta clase de partidos es normal, en las Eliminatorias y con Uruguay es así. Prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente joven tiene que aprender porque tiene una buena camada. Tienen que aprender a respetar porque este clásico siempre fue intenso y duro, pero con mucho respeto”.

La perspectiva de Ugarte y la victoria de Uruguay

Manuel Ugarte, jugador uruguayo, calificó la situación como parte del juego y expresó: "Son cosas del partido que quedan ahí. Ahora, a disfrutar de la victoria". También comentó sobre el rendimiento de Uruguay, señalando que hicieron un buen trabajo y que a veces toca perder.

Ya centrado en el 0-2 que padeció el elenco dirigido por Lionel Scaloni, analizó: “Lamentablemente no pudimos desarrollar todo lo que venimos haciendo, Uruguay lo hizo muy bien. A veces también toca perder, lo importante es lo que pase de acá en adelante y cómo nosotros somos receptores de lo que pasó hoy”.

¿Qué se dijeron los jugadores argentinos en el vestuario luego de la derrota que les quitó el invicto en las Eliminatorias Sudamericanas?

De Paul aseguró que no hizo falta alzar la voz: “Perdimos porque Uruguay nos superó, no hace falta hablarnos. El equipo ha mostrado en muchas situaciones que tiene muchísimo carácter, no hace falta, esto es fútbol. De los últimos 50 partidos, es el segundo que perdemos. Toca. Es mucho menos de lo que todos hubieran o hubiésemos esperado, no pasada nada. El dolor es no haberle dado un triunfo a la gente, un lindo momento, pero no nos podemos reprochar nada”.

Ya con la cabeza pensando en el derby del próximo martes, el 7 palpitó: “Es muy atractivo el partido que se viene. Los Brasil-Argentina son muy distintos, es un clásico, en el Maracaná, donde tenemos un lindo recuerdo de la última vez. Va a ser un partido muy difícil, pero estamos preparados para eso”.