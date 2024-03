La Selección argentina remontó y le ganó 3-1 a Costa Rica para cerrar la gira por Estados Unidos

La Selección Argentina completó una buena gira en Estados Unidos con el partido que se disputó este martes ante Costa Rica. Pese a comenzar abajo en el marcador, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por tres a uno con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Luego de la buena imagen que quedó de la Albiceleste en la goleada ante El Salvador, el objetivo era seguir el mismo camino y cerrar la Fecha FIFA de buena manera. En el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, los campeones del mundo mostraron un rendimiento que fue de menor a mayor, por lo que finalmente no se toparon con sustos en la segunda mitad.

Selección Argentina

Costa Rica, que participará de la próxima Copa América, pudo neutralizar gracias a Keylor Navas algunos ataques de Argentina en los primeros 45 minutos. Los Ticos sorprendieron a los 34 minutos cuando una contra realizada entre Manfred Ugarte y Álvaro Zamora terminó con anotación del primero mencionado, tras un rebote de Walter Benítez.

Para lograr el empate, fue necesaria la intervención de Ángel Di María, que batió a su excompañero en el PSG en un tiro libre. Le dio una comba perfecta para meterla en el ángulo y hacer inútil la estirada de Navas. Así, el rosarino, en una semana más que delicada en lo personal, llegó a su gol número 30 en la Albiceleste.

Mac Allister puso en ventaja a la Selección Argentina. Tras un córner se elevó Otamendi, la desvió, pero la salvó con el hombro Tagliafico y quedó para el remate definitivo después tocar en el travesaño. El resultado se definió al minuto 77, cuando una combinación entre Di María y Rodrigo de Paul dio lugar a la definición de Lautaro Martínez para el tres a uno final.

El gol del delantero del Inter de Milán resultó más que importante, ya que pudo cortar su mala racha con la camiseta del seleccionado, algo que hizo que grite con bronca su anotación ante la Costa Rica de Gustavo Alfaro. Lo cierto es que Los Ticos habían quedado como mero espectador ante una segunda mitad fantástica de los de Scaloni.