Lionel Messi recordó su historia de amor con Antonela y contó un dato desconocido

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tiene una de las historias de amor más lindas del ambiente del fútbol. Ambos se conocieron cuando eran muy chicos, luego se distanciaron y finalmente volvieron a estar juntos para formar una familia.

En una entrevista con el programa “Dispuestos a todo”, conducido por Tomás Messi, sobrino de Leo, el mejor jugador del mundo se relajó y contó detalles de su historia de amor. Allí reveló un dato poco conocido que sirvió para volver a conquistar a la rosarina, después de haber estado separados.

“Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba amigovios”, recordó Leo con una sonrisa.

Messi y Antonela, un amor de toda la vida. (Fuente: Instagram)

Y continuó: “Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales. Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho”, comentó.

Sin embargo, un viaje a la Argentina pocos meses después de su debut en el Barcelona iba a cambiar las cosas. Allí Lionel puso de excusa ir a visitar a su amigo Lucas, primo de Antonela, para volver a verla.

Lionel Messi, Antonela Roccuzo y Lucas Scaglia. (Foto Diario La Capital de Rosario)

“Yo fui para Argentina y fui a visitar a Lucas. Busque la excusa para verla a ella. Ahí nos volvemos a ver y arrancamos la relación”, dijo Leo con tono pícaro. Y señaló que ahí la comunicación empezó a fluir de otra manera: “Era mucho más fácil con el Messenger, chateábamos por ahí”, declaró.

“Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”, indicó.

Lionel Messi y Antonela Rocuzzo formaron una hermosa familia con Thiago, Mateo y Ciro. (Instagram Antonela Roccuzzo)

Por último dejó ver una faceta poco conocida y admitió que al principio era un poco celoso: “Ahora no. Antes sí, cuando era más joven. Tuve mi época, pero hace un tiempo ya que no. Era bastante celoso cuando era pibe, cuando estábamos de novios, al principio. Después ya no”, finalizó.

Fuente: Todo Noticias