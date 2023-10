Los Pumas fueron aplastados 44-6 por los All Blacks y no pudieron avanzar a la final del Mundial de Francia

Los Pumas perdieron 44-6 ante Nueva Zelanda y no pudieron pasar a la gran final de la Copa del Mundo de rugby. El equipo de Michael Cheika hizo un esfuerzo muy grande, pero fue superado por los All Blacks que estuvieron muy acertados en cada decisión.

Los argentinos golpearon de arranque con un penal convertido de Emiliano Boffelli, pero no pudieron ante el fuerte ataque neozelandés. El partido tuvo dos momentos claves: el try sobre el final del primer tiempo y uno más a segundos de haber comenzado la segunda mitad. A partir de allí no hubo posibilidad de reacción pese a los esfuerzos de los jugadores.

La parte positiva es que la Selección argentina tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en el partido por el tercer puesto. El rival saldrá del encuentro entre Inglaterra y Sudáfrica de este sábado. Se jugará el próximo viernes 27 de octubre a las 16 (hora Argentina).

El elenco albiceleste peleará por imitar su mejor presentación en la historia de los Mundiales con aquel triunfo sobre el local Francia (34-10). El contrincante se definirá este sábado desde las 16 en el Stade de France con el duelo entre Inglaterra y Sudáfrica. El perdedor será rival de los argentinos el próximo viernes 27 de octubre a partir de las 16 también en el popular estadio de Saint-Denis: la final se desarrollará al otro día en el mismo recinto y a la misma hora.

Hay que recordar lo hecho por Argentina en las anteriores Copas del Mundo. Tras ser eliminados en fase de grupos en las primeras tres de 1987 (pasaron Nueva Zelanda y Fiji), 1991 (clasificaron Australia y Samoa) y 1995 (avanzaron Inglaterra y Samoa), pasaron por primera vez a octavos de final en 1999 como mejores terceros y allí vencieron a Irlanda. Sin embargo, cayeron contra Francia en cuartos.

Luego de otra despedida temprana en fase de grupos en 2003 (clasificaron Australia e Irlanda), tuvieron la mejor presentación en el torneo del 2007 que se celebró también en Francia. Avanzaron primeros del grupo por delante del local, Irlanda, Georgia y Namibia. Superaron 19-13 a Escocia en cuartos de final, cayeron en semifinales contra Sudáfrica (37-13) y luego vencieron 34-10 a los franceses en el duelo por el tercer lugar. A diferencia de esta actuación, en aquel entonces Los Pumas sólo fueron superados en un partido (el de semifinales) ya que clasificaron como líderes de su zona con cuatro victorias.

En el 2011 quedaron segundos del grupo detrás de Inglaterra, pero luego perdieron contra Nueva Zelanda en cuartos de final.

En el 2015, en Inglaterra, tuvieron otro hecho inolvidable cuando se ubicaron como escoltas de su grupo detrás de Nueva Zelanda y se clasificaron a semifinales tras eliminar a Irlanda en cuartos de final. Sin embargo, la derrota contra Australia en esa instancia los privó de la final y luego fueron superados por Sudáfrica (24-13) en el choque por el tercer lugar.

No es un detalle menor señalar que los argentinos llegaron a este Mundial tras haber sido eliminados en fase de grupos en la Copa 2019 que se organizó en Japón. Para colmo, iniciaron el camino en este 2023 con una caída en la zona contra Inglaterra (10-27) que sembró las dudas sobre el nivel del equipo, pero luego llegaron los triunfos en fila contra Samoa (19-10), Chile (59-5) y Japón (39-27) para quedar segundos. En el Stade Vélodrome de Marsella dejaron atrás a Gales (29-17) que había desembarcado invicto a este duelo tras ganar las cuatro presentaciones de su grupo.

Esta caída en las semifinales 44-6 ante Nueva Zelanda es uno de los peores resultados de un equipo argentino en Mundiales, recordando otra derrota también ante los All Blacks (46-15) en la fase de grupos de la edición 1987, la primera en la historia. El otro marcador negativo que se ubica en el podio es el 39-10 que le propinó Inglaterra en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Japón 2019.