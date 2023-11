Marcelo Gallardo llegó a Arabia Saudita para asumir en Al-Ittihad: así fue el recibimiento

Marcelo Gallardo, emblemático exentrenador de River, llegó a Arabia Saudita para asumir en el Al-Ittihad, su próximo desafío profesional después de un año alejado de las canchas.

El Muñeco arribó al país de Medio Oriente durante este domingo junto a varios de sus colaboradores: fueron recibidos por flores por parte de representantes de la institución saudí. El técnico firmará un vínculo por un año y medio con el club.

Gallardo, ilusionado con su nuevo desafío en Arabia Saudita

Desde que se confirmó su salida de River a fines del 2022, un antes y un después para la institución y para su carrera, Marcelo Gallardo se tomó un año sabático. Disfrutó de la familia, de juntarse con ex compañeros, del pádel y de tantas otras cuestiones que la actividad profesional le cortaban. "Fue un lindo año, disfruté de otras cosas de la vida fuera del fútbol. Fue muy lindo haberlo aprovechado como lo hice, lo pasé muy bien", contó el DT antes de subirse al avión.

Ahora bien, competitivo como lo es, con las ganas que tenía de regresar y ante un "gran proyecto de desarrollo", Gallardo decidió ponerse el saco nuevamente y comenzar a prepararse para volver al ruedo. Entre las razones para elegir Al-Ittihad, luego de haber bajado algunas opciones fuertes de Europa (hubo interés del Olympique de Marsella, Sevilla, entre otros equipos), explicó que "tienen que ver con lo personal. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que todavía está con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza a algo diferente, eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar y bueno... Me embarqué en este desafío que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo".

Ahora, lo que espera Marcelo Gallardo es "activarme nuevamente con entusiasmo, tuve un año bastante quieto". Y qué mejor para poner manos a la obra enseguida que saber que dentro de un mes tendrá un reto grandísimo: "Tenemos un desafío hermoso que es el Mundial de Clubes, que nos pone a prueba rápidamente. Eso está bueno. Estamos con muchas ganas de vivir esta experiencia totalmente diferente a todas"