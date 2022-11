Messi palpita el Mundial: "Estoy ilusionado como ustedes, pelearemos todos los partidos"

En plena cuenta regresiva para la Copa del Mundo Qatar 2022, Lionel Messi hizo un repaso sobre su experiencia mundialista y habló de la fortaleza colectiva, cómo afrontar la competencia y dar pelea sin confiarse en el buen momento del equipo.

En conversación con el Diario Olé, en primer lugar tocó el tema de las cábalas, "la verdad que no tengo. Intento de que no, pero por ahí sí me agarra. Depende los momentos. Pienso si hice esto o si no, pero en general bastante tranquilo. Una cábala durante toda la carrera... pero no."

El aprendizaje de los cuatro mundiales previos

"En el primero yo era muy chico. Lo disfruté y al mismo tiempo tenía la inocencia y la bronca de querer jugar, de querer más. Después, el Mundial 2014, donde nos fue muy bien, que fue una experiencia inolvidable, donde la disfruté muchísimo y donde me quedó más claro que nunca que lo principal y lo importante es que sea un grupo fuerte y unido. Que eso a la larga te lleva al objetivo importante".

"Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado, el grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental creo que es importantísimo. Después creo que me quedó la enseñanza, donde empezar el Mundial bien y ganando el primer partido creo que es fundamental y te marca muchísimo para el resto del Mundial. Y no sé, después voy sacando cosas que fui aprendiendo."

Las presiones hacia él y el grupo

"A nivel presión creo que nosotros tenemos que aislarnos de todo lo que vive la gente. Si bien nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que estamos pasando por un buen momento; al mismo tiempo tenemos que saber que es un Mundial, que es muy difícil. Donde todos los detalles suman, cualquier detalle al mismo tiempo te puede dejar afuera de un partido. Es un grupo que siempre lo hace y sea cual sea el partido, lo juega con la misma intensidad y concentración y creo que eso es importantísimo. Y sabiendo que la vamos a ir a pelear pero que no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos"

seleccion-argentina-

El famoso invicto

"Más allá de que es una estadística y un récord lindo que va a quedar si cumplimos el objetivo y pasamos a Italia (ostenta un récord de 37 partidos), nosotros tampoco pensamos en eso. Y seguro que las malas van a venir en algún momento, y las vamos a pasar. Este grupo está preparado para la mala. De hecho, hemos arrancado de una mala, este grupo se formó cuando perdimos con Brasil en semifinales de Copa América en 2019 y a partir de ahí se generó lo que se generó. Bueno, creo que vamos a estar preparados, ojalá no sean tan malas y sigamos adelante. Pero estamos bien como llegamos, sin pensar en el invicto.

Su mensaje a la gente

"Como siempre, siempre frente a alguna competición importante decimos lo mismo. Agradecido por todo el cariño de siempre. Estoy ilusionado como ustedes. Y bueno, esperemos dar el máximo como siempre y de pelearla. Se la vamos a pelear a cualquiera porque este grupo pelea todos los partidos de igual a igual, jugando mejor o peor. No tengo dudas de que no va a regalar nada, que pueda salir de la mejor manera y ojalá Dios nos ayude".