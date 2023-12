Messi sobre su futuro: "No pienso en el Mundial, pero tampoco digo al 100% que no voy a estar"

Una vez más Lionel Messi habló sobre su futuro con la Selección Argentina y la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo del 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, misma que en ocasiones anteriores había visto como algo muy lejano y poco probable de alcanzar, sin embargo, el futbolista de Inter Miami dejó abierta una pequeña posibilidad de que eso suceda.

El jugador de Inter Miami habló sobre su futuro y cómo fue el camino para conquistar la tercera estrella con Argentina en la serie especial lanzada por Star+ y ESPN 'Campeones, un año después', misma en la que el argentino en charla con Sebastián Vignolo tocó todo tipo de temas, especialmente sobre el título en Qatar 2022 y su futuro a corto y mediano plazo con la selección campeona del mundo.

Sobre disputar el Mundial de Estados Unidos 2026, Messi reconoció que debido a la edad es un poco complicado llegar, aunque no lo descartó al 100% sin embargo, recalcó que su enfoque principal es llegar bien a la Copa América de 2024 en Estados Unidos y volver a pelear por el título, situación de la que dependerá totalmente su continuidad a largo plazo con Argentina.

“Intentaré siempre competir al máximo y soy el primero que sé cuándo puedo estar o no. Soy consciente de que me fui a una liga menor, pero creo que pasa mucho por lo personal también y la manera de afrontarlo y de competir de uno y mientras me sienta bien y que puedo seguir aportando cosas y lo voy a hacer. Hoy lo único que pienso es en llegar bien a la Copa América y poder disputarla y ojalá poder pelearla otra vez tratar de ser campeones y después el tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creo que esté, pero ahora quiero estar acá más que nunca porque después de pasar tantos años sufriendo y ahora que estamos viviendo un momento especial que nunca había vivido quiero disfrutarlo y me siento bien dentro del grupo y lo disfruto de estar juntos y quiero aprovechar todo eso sin pensar en dos tres años que en el fútbol es muchísimo.

No pienso en el Mundial, pero tampoco digo al 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad y por situaciones de lo más normal es que no esté, pero después se verá hasta dónde y capaz que nos va bien en la Copa América y se da todo para que siga o quizá no, no puedo decir si sí o no”, expuso el capitán Argentino.

Selección argentina campeona del mundo en Qatar.

Messi recuerda su cruce con Lewandowski en el Mundial de Qatar 2022

Recapitulando cada uno de los siete partidos que Argentina disputó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Messi repasó el cruce que tuvo con Lewadowski durante el juego ante Polonia, mismo en el que reconoció que las declaraciones de Lewandowski sobre el Balón de Oro 2022 le causaron molestia, mismo que lo llevó a discutir con el ahora goleador del Barcelona, aunque poco tiempo después ambos recapacitaron y coincidieron en que fue un mal entendido todo lo que se dijo en ese partido de fase de grupos.

“Me habían molestado la verdad esas declaraciones que él (Lewandowski) había hecho, porque la verdad cuando yo gané el Balón de Oro y dije lo que dije lo sentía de verdad y que él en la manera en la que habló me molestó.

Después lo hablamos y nos cruzamos a hablar y se dijo que fue un mal entendido, en ese momento yo estaba molesto porque no era lo que él decía y no me pareció. Durante el partido estaba caliente, pero después hablamos ya él estando en Barcelona, tocamos muchas cosas del club, de la ciudad y quedó todo bien, pero sí me había molestado”, aseveró Messi.