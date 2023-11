El gesto de Lionel Scaloni que anticipa que seguirá al frente de la Selección argentina

Después de días incertidumbre con respecto al futuro de la Scaloneta, en la mañana de este miércoles se da una noticia que puede ser importante de cara al 2024 de la Selección Argentina. Cuando se dudaba que Lionel Scaloni fuera a estar presente en el sorteo de la Copa América y que ni siquiera iba a viajar ninguno de sus ayudantes, el entrenador tendrá un gesto cuando aún no tuvo la charla con Chiqui Tapia.

"Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando", dijo Scaloni en medio de la euforia del Maracaná, después del 1-0 que dejó a Brasil sin el invicto histórico en las Eliminatorias.

De ese momento ya pasaron ocho días. Scaloni y Tapia se vieron en el vuelo de vuelta de Río de Janeiro, pero no hablaron del tema. La táctica del presidente de AFA, igual que cuando tuvo que renovar el contrato del DT en enero, fue dejar que las cosas se enfríen. Sabiendo que el creador de la Scaloneta estaba en su Pujato natal, tampoco fue a buscarlo ahí. Tapia dejó correr el agua. Desde el entorno de Chiqui siempre confiaron en que se podría solucionar este inconveniente...

Scaloni cree que una Selección campeona del mundo debe tener una estructura de primer nivel. En la previa del Mundial y durante la Copa del Mundo se dieron algunas situaciones de organización que el entrenador lo molestaron y mucho más las filtraciones a la prensa de cosas que pasaban en los entrenamientos. Pero la vuelta olímpica en Lusail y la coronación escondieron algunos defectos, aunque no tanto, porque el DT estuvo mucho tiempo sin asegurar su renovación.

Después de la pipa de la paz en París, antes de los premios The Best, volvieron algunas rispideces. Pequeñas del día a día. Pero quizás el mayor problema fue la gira por Asia de mitad de año, donde se dieron muchos problemas de desorganización que colmaron la paciencia del DT, al que se lo vio en algún video muy enojado por no poder salir a entrenar... Además, la localía con Uruguay (que el Monumental, que Córdoba, que la Bombonera), la dilación en el pago de los premios del Mundial y la pesificación al dólar oficial... Y también la organización de los amistosos de marzo: Scaloni quiere rivales fuertes y no otra gira por Asia. Todo ese combo alteró el orden interno.

Los problemas no se solucionaron, ni siquiera se dio la charla entre técnico y presidente. Pero con Scaloni yendo al sorteo de la Copa América, las chances de que todo se encaminen crecen. El Lionel DT intentará hacer valer su pensamiento y buscará generar más conciencia en la dirigencia para que no se vuelvan a repetir los errores que tanto le molestaron. Chiqui Tapia también dirá lo suyo, pero buscará darle continuidad al ciclo que comenzó en septiembre de 2018, cuando Scaloni arrancó como un interino.

Scaloni tiene contrato hasta la finalización de las Eliminatorias pero que se renueva automáticamente si la Selección se clasifica al Mundial 2026. Habrá que ver cuál es el acuerdo entre el entrenador y Tapia. Lo primero que se viene en el horizonte es la Copa América 2024 y ahí parece que el entrador y su cuerpo técnico estarán, para buscar el bicampeonato. Después, habrá que ver cómo sigue la relación y si hay Scaloneta para rato o no.

Cuándo es el sorteo de la Copa América

El sorteo de la Copa América se realizará el próximo jueves 7 de diciembre en el James L. Knight Center, en Miami, a las 21.30 (19.30 hora local).

Cuándo y cómo se jugará la Copa América 2024

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio, e incluirá a las 10 selecciones de la Conmebol y a los seis mejores equipos de Concacaf, en calidad de invitados. Este tradicional torneo será coorganizado por ambas confederaciones.

Los países de Concacaf tendrán la oportunidad de clasificarse para esta competición a través de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24.

La Conmebol considera que este acuerdo apoyará a sus equipos nacionales masculinos en su preparación para la próxima Copa del Mundo a través de una Copa América ampliada con seis equipos élite de Concacaf, organizada en la región que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por su parte, a Concacaf le permitirá brindar más competencia de alta calidad para sus equipos nacionales masculinos durante los próximos dos años, incluyendo la conclusión de la Liga de Naciones Concacaf 2022/23, la Copa Oro Concacaf 2023, la Liga de Naciones Concacaf 2023/24.

Con información de Olé y Todo Noticias