Módolo analizó el presente de Gimnasia: "Es normal que cualquier equipo se desinfle un poco"

Luego de una racha de tres derrotas consecutivas, el entrenador de Gimnasia de Jujuy analizó el presente de sus dirigidos y brindó detalles de cómo se prepara el plantel para lo que queda del torneo.

El optimismo, de acuerdo a la posición que mantiene el Lobo jujeño, sigue en pie. "Obviamente que fueron golpes duros, tres derrotas que no las esperábamos y que además creo que fueron tres partidos donde quizá no nos fuimos superados por el rival, pero bueno, tomando estos reveses para corregir las cosas que corresponden para potenciar lo que venía bien y también sabiendo que hay que aprovechar que a pesar de estas tres derrotas estamos en la quinta posición y que depende exclusivamente de nosotros lograr el primer objetivo que es clasificar al reducido", sostuvo Matías.

En cuanto a lo futbolístico, Gimnasia, produjo juego; contra Patronato mereció mucho, sobre todo en primer tiempo; contra Racing no habiendo tenido un buen desarrollo, generó el triple de situaciones que el rival, y en el último partido, el rival propuso poco, si bien tampoco el conjunto albiceleste logró inquietar al arquero, en ninguno de los tres mereció perder. En ese sentido, Módolo sostuvo "creo que se juntó un poco todo, una racha, una falta de gol y algunos errores puntuales que cuestan caros, y que esto se define por detalle, y en los detalles no hemos estado. Cuando uno supera al rival o está bien en el campo, gana sus duelos, genera sus situaciones y no puede ganar, quizá un empate, aunque muchos lo ven como algo malo, siempre es importante".

Matías Modolo

Luego de la Salida de Alan Sosa, Joaquín Bigo es quien defiende la portería. El entrenador decidió ir en búsqueda de otro arquero y por ello la última incorporación fue Juan Dobboletta, quien viene a sumar experiencia y a defender el arco de Gimnasia. Respecto al puesto del arquero, Módolo explicó que "mientras se concretaba la salida de Alan Sosa, la idea era traer un arquero con partidos en el lomo para competir. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento de Joaquín, ni con la derrota, ni nada. Simplemente consideramos que es muy importante tener un arquero más para competir, dependerá del nivel que tengan y lo que demuestren en el día a día y en los partidos quién se queda con el número uno; creo que Joaquín es un gran arquero y que más allá de un error o un acierto, lo está haciendo bien. Lamentablemente, lo que tiene ese puesto es que cuando el arquero se equivoca, normalmente sacas del medio".

Por otro lado, están los preparativos de los dos partidos que debe enfrentar de local contra Güemes de Santiago del Estero el próximo sábado 31 de agosto y posteriormente, llega el clásico del norte con Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha interzonal. En relación a ello, el DT del Lobo se expresó, "el ánimo es muy bueno y hay mucho optimismo porque el equipo se siente bien, en algunos aspectos hay que reinventarse, en otros hay que buscar un eleve en lo individual y en otros obviamente que hay que buscar variantes de los nombres propios. Desde el juego para poder llegar al gol, gimnasia siempre está al frente, somete al rival en su campo propio y creo que, al no conseguir el gol, es normal que cualquier equipo se desinfle un poco, así que vamos a intentar revertir esta situación".

entrenamiento Gimnasia de Jujuy

Párrafo aparte, vincula el clásico contra Gimnasia y Tiro de Salta, y en su parte Matías Módolo sostuvo que, "nos lo planteamos como una final y que tenemos nueve finales por delante, partido a partido sin pensar en el próximo, este es el más importante". "Para llegar bien al clásico siempre digo hay que tener un gran partido el sábado y entender que, si uno hace todo el gasto para ganar y ese día la suerte, un error arbitral o lo que fuere, no quiere que ganemos, tenemos que cuidar el punto, tenemos que mejorar para lograr ese tanto que seguramente nos va a dar la tranquilidad para manejar mejor la pelota y para generar el doble de situaciones", agregó.

Finalmente, el DT de Gimnasia se refirió a la pelea por el reducido, "el hecho de estar en el reducido también es un gran compromiso, hay que mantenerlo. Hoy estamos palo a palo pelea con muchos equipos que están con el mismo objetivo, con la diferencia de gol que está muy ajustada y también con los puntos; entonces no tenemos que relajarnos, como nunca lo hicimos porque creo que hemos tenido esa virtud de mantener la humildad en los buenos momentos y una templanza ahora, en un momento que no es el esperado. Así que estamos con mucho optimismo de que este sábado vamos a volver al triunfo", finalizó.