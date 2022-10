Renunció la primera mujer DT de Jujuy: "El presidente tuvo una actitud machista"

Luego de las declaraciones del presidente del Club Unión Calilegua, la mujer declaró cuáles eran las intenciones que tenía en el cuerpo técnico del que comanda "Pulga" Martínez. En primer lugar dejó en claro que accedió a ciertas condiciones pero lamentó que la dejaran afuera del banco en el partido del domingo pasado.

“No me sentí cómoda y decidí dar un paso al costado. Accedí a lo que me dijo el presidente porque soy hincha de Unión pero yo quería estar dentro de la cancha en el partido para ganar experiencia y no para ocupar el lugar de Martínez. Yo sabía que él era el Dt y decidí darle una mano”, dijo en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

A su vez, hizo mención a otras situaciones previas al partido que podrían haber sido también las causantes de la decisión de la dirigencia, "todo empezó desde que me prohibieron realizar entrevistas con la prensa. Fue trascendente la noticia de que iba a ser la primera DT mujer en el futbol, y el presidente me llamó exaltado diciéndome que él tenía que darme autorización de hablar con alguien. También sintió que Martínez quedó opacado pero yo sabía que solamente les estaba dando una mano con los papeles.”.

Por otro lado, Palacio indicó que se sintió “discriminada” por el trato, “no me avisaron a qué hora tenía que estar en el club el día del partido, no me saludaron cuando llegué, y ni la voz del estadio me nombró. Luego me dijeron que no iba a ingresar al campo cuando podrían haber sacado a otra persona, pero todo esto me sirve como experiencia para que no me vuelva a suceder. El presidente tuvo una actitud machista cuando dijo que él eligió al mejor DT pero no me conoce dirigiendo, nunca hablé con él de fútbol ni conoce el sistema y análisis de los partidos que realizo; nadie se merece que los comparen cuando les están brindando ayuda”.

Finalmente, agradeció el apoyo de la gente que compartió y celebró con ella de que iba a dirigir a un plantel del ascenso en la provincia, “no quiero dejar de lado del triunfo de Unión Calilegua y a los hinchas quiero agradecerles por todo”.

