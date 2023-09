Se filtró la camiseta que usaría la Selección argentina en la Copa América 2024 y estallaron las redes

A menos de un año para disputar la próxima Copa América, se filtró la camiseta alternativa que usaría la Selección argentina en la edición Estados Unidos 2024. ¿Será la última indumentaria de Lionel Messi y Ángel Di María en el conjunto nacional?

Footy Headlines, una cuenta dedicada a publicar la ropa antes de que se hagan los anuncios oficiales, mostró el uniforme que vestirían el mejor jugador del mundo y sus compañeros en la próxima competencia.

Si bien predomina el color azul, los detalles en celeste y blanco le dan el toque argentino, además del escudo sobre el corazón: cuenta con las tres estrellas y las letras blancas.

camiseta filtrada

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Como cada vez que ocurre algo significativo, las posturas son extremas y en muchos casos causan gracia: “Una aberración el diseño”, escribió uno, y otro le respondió que “falleció la estética”.

Una chica comentó que le gustaba y otro dudó: “No sé si me parece muy linda o muy fea. Messi hace magia quizás”. Por otro lado, un usuario bromeó: “Cuando las pibas eligen la remera de egresados porque los pibes no tienen más ganas de discutir”.

Fuente: TN