Uruguay derrotó a Italia 1 - 0 y se consagró campeón del Mundial Sub 20

"Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como la primera vez". El grito de guerra charrúa, que copó el estadio Unico Maradona, llevaba impregnado el pasado y el futuro. La primera vez para Uruguay fue el oro olímpico en Paris en 1924 y la Copa del Mundo en Montevideo en 1930. El primer título mundial Sub 20 llegó en una tarde fria de otoño en la ciudad de La Plata, colmada de uruguayos, "qué no ni no".

Uruguay e Italia, dos pesos pesados del fútbol mundial, protagonizaron una final acorde a su historia. De los dos, fueron mejores los vecinos, con una combinación perfecta de garra y talento. En pleno cambio generacional, el país de los tres millones de habitantes tiene un futuro promisorio. Al 10, Franco González, le dicen Cepillo. Hizo honor a su apodo y se la pasó limpiando rivales con su gambeta. El 5, el capitán, Fabricio Díaz, fue patrón de la cancha como el Negro Obdulio Varela pero con un técnica depurada del siglo XXI.

El gol lo hizo faltando cuatro minutos Luciano Perla Rodríguez de cabeza, un volante que fue y volvió tantas veces en el partido como una marca registrada del desgaste que hizo todo el equipo de Marcelo Broli, Ese hambre de triunfo histórico uruguayo le permitió quedarse con la corona de la Sub 20, por sobre un equipo que durante el torneo fue técnicamente superior.

Italia hace rato que dejó el Catenaccio puro aunque tiene dos centrales dignos de la Azzurra. Pero también ahora intenta jugar, trasladar la pelota con criterio, buscar espacios, permitirse la gambeta. Los abanderados son tres pibes que parecen salidos de potreros sudamericanos: Césare Casadei, Tomasso Baldanzi y Simone Pafundi. Aunque les faltó más garra.

Este miércoles 14 de junio será la primera vez del argentino Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay, en el estadio Centenario, frente a Guatemala. De este plantel de 20 campeones del mundo, hay siete jugadores en la primera convocatoria. Después de los festejos, se sumarán a concentración en Montevideo el arquero Randall Rodríguez (Peñarol), los centrales Facundo González (Valencia) y Sebastián Boselli (Defensor Sporting), el lateral Mateo Ponce (Danubijo), los volantes Luciano Rodríguez (Liverpool) y Fabricio Díaz (Liverpool), el delantero Anderson Duarte (Defensor Sporting). El otro lateral, Alan Maturro, no está pero tienen futuro de Selección.

También fue la primera final para Italia en la categoría. Un proceso que empezó hace más de una década cuando Carmine Nunziata se incorporó como entrenador, exactamente el 18 de julio de 2022. Trabajó en todas las categorías e incluso estuvo como ayudante de campo de la Sub 21. El 22 de agosto de 2022 se hizo cargo de estos juveniles.

Italia fue el primer país europeo en ser ser sede y campeón del mundial,. También el primero en la historia en ser bicampeón. Pero ni Italia fue a Uruguay en 1930 ni Uruguay a Italia en 1934. de un mundial, el primer campeón y bicampeón mundial, en 1934 y 1938.Dos años antes, Uruguay fue el primer rival sudamearicano de la historia para la Azzurra, que quedó eliminada en semifinales (2-3) de los Juegos Olímpicos de 1928 en Amsterdam



Uruguay fue el primer país sudamericano en ganar una medalla olímpica, en París 1924. También fue el primer organizador y campeón de la Copa del Mundo, en 1930. El 30 de julio de 1930, en el mítico estadio Centenario de Montevideo, le ganó 4-2 a Argentina la final. En aquella jornada histórica, hubo la primera gran movilización de hinchas en el Río de la Plata. De Buenos Aires a Montevideo. Más de 20 mil argentinos fueron a alentar. Unos diez mil quedaron varados por el mal tiempo.

Como el mundo y la historia giran en redondo, a casi un siglo, miles y miles de uruguayos se trasladaron desde Montevideo para presenciar la final ante Italia. La taquilla marcó 38.297 espectadores. Y fueron más de 30 mil uruguayos de aquí y de allá que festejaron un nuevo título mundial. Como la primera vez.