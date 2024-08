Precios cuidados: continúa vigente el programa que congela 25 productos de la canasta básica en Jujuy

A fines del mes de julio, se firmó un convenio que celebraba la iniciativa que enmarca en el compromiso del supermercado mayorista, Yaguar, a mantener una lista de Precios Cuidados para que las familias jujeñas puedan afrontar la crisis económica del país; de esa manera poder acceder con facilidad dichos productos. Es por tal razón que el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción informa que se encuentra vigente el programa, a partir del cual los ciudadanos podrán adquirir productos de la canasta básica alimentaria a precios congelados.



¿CUÁNTO TIEMPO DURARÍA?

El objetivo principal es garantizar que todos los jujeños puedan acceder a productos comestibles de primera necesidad a precios accesibles. Por ello, durante los últimos 60 días (dos meses), una lista de 25 productos con carácter de primera necesidad y esenciales para el consumo a precios accesibles.

Es así como la canasta básica alimentaria mantendrá sus precios fijos, y además se remarcó desde Yaguar la responsabilidad de que, si se producen irregularidades en algún producto que comprenda la lista vigente, el supermercado “se compromete a bajarlo”. Además, se señaló que “después de los 60 días se van a evaluar los resultados”.

UNA FAMILIA JUJEÑA NECESITÓ $847.382 PARA NO CAER BAJO LA LÍNEA DE POBREZA EN JULIO

La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia (Dipec) informó esta tarde que durante el mes de julio una familia jujeña compuesta por cinco integrantes necesitó $ 847.382 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que se necesitaron $ 386.796,79 para no ser indigente en Jujuy .

Los datos corresponden al relevamiento mensual de valoración de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, que indica que en julio aumentaron 1% y 1,7% respectivamente.

Se trata del porcentaje más bajo que se registró en los últimos meses en la provincia, y junto con la inflación comienzan a desacelerarse.

Cabe recordar que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) está compuesta sólo por alimentos y su valor define la línea de indigencia y la Canasta Básica Total (CBT) incluye, además, vestimenta, transporte y salud, entre otros rubros, y define la línea de pobreza.

En detalle, la CBA acumula un aumento del 63,4% en lo que va del año, y 233,9% en los últimos doce meses. Por su parte, la CBT acumula una suba de 75% de enero a julio, y 243,2% en comparación interanual.

Según el documento durante julio una familia de cinco integrantes necesitó $ 847.382,34 para no ser pobre y $ 386.796,79 para no caer bajo la línea de indigencia; mientras que una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó para cubrir la canasta básica total $779.289, y $359.182 para no ser indigente.

En tanto una persona en Jujuy necesitó $ 252.197 para no caer bajo la línea de pobreza y $116.240 para no caer bajo la línea de indigencia.

La CBA en junio había aumentado 4,9% y la CBT 4,7%.Para ese mes el costo de CBT para una familia de cinco integrantes en Jujuy había sido de $833.082, mientras que el costo de la CBA fue de $386.796.