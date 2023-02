Lourdes Sánchez contó cuál fue la reacción del Chato Prada al ver sus supuestos chats con Fede Bal

“Cuando me hablaron de los chats de Fede empecé a temblar”, se sinceró Lourdes Sánchez invitada a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. Es que la bailarina quedó envuelta en la escandalosa separación de Fede Bal luego de que Sofía Aldrey -quien fuera su novia durante más de tres años- descubriera que el actor le había sido infiel en reiteradas ocasiones durante el tiempo que estuvieron juntos. Además de los engaños, la joven encontró conversaciones del hijo de Carmen Barbieri con mujeres en las que admitía el hecho. Y entre ellas, aparecieron distintos nombres de personas conocidas en el medio, como Claudia Albertario, Estefi Berardi, Flor de la V.

Y una vez que salieron a la luz los nombres de algunas mujeres, se sumaron el de famosas que el propio Fede salió a desmentir. Tal fue el caso de Lourdes Sánchez, quien está en pareja hace 12 años con Pablo El Chato Prada, y son padres de Valentín, de seis. Después de que el actor asegurara que no pasó nada entre ellos, fue la bailarina quien dio su versión y ratificó que aquellos mensajes eran falsos.

En tanto, reveló cuál fue la reacción de su pareja, con quien estaba al momento de la viralización de la captura de una supuesta conversación por Instagram. “Cuando vimos los chats, le dije: 'Esto no es mío'. Enseguida le comenté: 'Son falsos'”, aseguró Lourdes y agregó qué fue lo que más la enfureció de aquellos supuestos mensajes: “Eso fue lo que más me molestó, porque yo huelo rico hasta transpirada”.

“Soy súper cuidadosa. Horrible esa conversación. Pero bueno, la verdad que la pasé mal. Sobre todo por Pablo, él recibió mensajes horribles. De todo”, agregó Lourdes e hizo la salvedad de que el Chato no le dio demasiada trascendencia ya que “está acostumbrado”. “Me dice: 'A mí no me pasa nada'”, reprodujo las palabras del productor de Marcelo Tinelli.

Al escuchar a su invitada, Ángel de Brito agregó: “Estaba más preocupado por el beso que se dieron en la pista (con Bal)”. De inmediato, la bailarina contó que aquella imagen fue el puntapié para que alguien con mala intención creara el chat falso en donde hacía referencia a una supuesta relación con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. “Por eso, él sabía que yo podía caer en esa volteada porque nos dimos un beso que fue consensuado en esa época también. Lo hablamos con el Chato, Fede le preguntó a él. Fue para sumar, no por otra cosa”, dijo Sánchez sobre aquel beso que se dio con el actor sobre el final de una coreografía en el Bailando.

Por otro lado, habló de su presente sentimental con el Chato Prada, quien recientemente le hizo una romántica propuesta de casamiento durante su participación en los carnavales de su Corrientes natal. Y reveló que el productor quiere “abrir la pareja”. “Pablito quiere, pero yo no quiero porque yo soy celosa y él no lo es”, dejó en claro ella y de inmediato las panelistas del programa de América indagaron sobre las intenciones de su pareja. “Él todo quiere”, sostuvo y agregó las condiciones que le pondría llegado al caso de que en futuro acepte: “Le dije cero amigos y cero gente conocida. Lo hemos hablado. Con solo hablarlo el tema me calienta. Hasta ahí llego, de ahí a concretarlo, no”, concluyó Lourdes Sánchez.

Fuente: Infobae