Cazzu y Nodal revelan los planes que tienen como padres: "vamos a movernos toda la familia en una casa rodante"

Christian Nodal y Cazzu posaron juntos para la edición de otoño mexicano de Vogue Hombre. En una historia exclusiva, la pareja se revela en esta nueva etapa como padres. Desde Argentina, conversaronn sobre su música, los proyectos que vienen para ellos y su nueva etapa como padres.

"Nunca había planeado nada y por primera vez estoy organizando todo desde el lado artístico para que pueda disfrutar los primeros meses de esa bebé tan preciosa con tranquilidad", comentó el cantante, compositor y empresario mexicano.

El compilado de las declaraciones:

"Ser papá me ayudó a tranquilizarme, porque siempre he sido muy compulsivo con el trabajo" - Christian Nodal.

"Me encanta poder mezclar los dos mundos con la fragilidad que conlleva tener un bebé. Me imagino los caminos y poder disfrutar y pararnos en cualquier lugar. Salir y conocer comidas, lugares, personas... Y todo ello con la bebé" - Cazzu.

"Toda esta vorágine artística no nos quita lo calmados. Él me ve tejer en la casa con mi mantita y mi pancita y me dice 'quién pensaría que esta es la jefa del trap'. Nos reímos muchísimo de eso" - Cazzu.

"La gente nos proyecta como dos personas con unas vidas súper locas, pero en realidad siempre estamos esperando volver a la calmita de la casa" - Cazzu

"Estamos en la etapa final, muy cerca de que nazca la bebé" - Cazzu

"Estoy atravesando la paternidad, pero también una etapa como empresario, como artista, como compositor, como músico, como ser humano" - Christian Nodal.

"Me encuentro en una etapa emocional bastante bonita" - Christian Nodal.

"Julieta tiene diferentes luchas, como persona y como artista. He aprendido mucho sobre el feminismo a través de su música y de lo que representa y me encanta que sea la persona con la que voy a criar a este humanito que viene en camino" - Christian Nodal.

"La admiro mucho, la respeto mucho y la amo con todo mi ser" - Christian Nodal.