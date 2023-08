Cazzu, sobre el racismo: "Tengo la lamentable ventaja de ser blanca"

Cazzu fue tapa de la icónica revista Rolling Stone. La jujeña se convirtió en la mayor referencia argentina del trap y actualmente atraviesa la última etapa de su embarazo . En la extensa entrevista se refirió a la llegada de la maternidad, al amor, a su carrera y al ser mujer y jujeña.

“Como mujeres tenemos muchos obstáculos, son demasiados contratiempos, y me tardé mucho en llegar a mi objetivo, o por lo menos a empezar a recorrer mi objetivo: poder vivir de la música”, expresó sobre su vida profesional.

Sobre la combinación de una carrera tan exigente con la vida en pareja, sostuvo: “hoy, con la edad que tengo, con el compañero que tengo, y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil. Una persona que puede llegar a conocer tu personalidad y aconsejarte con más amor y más sinceridad de lo que el resto puede hacer. Me parece muy pintoresco y buena onda haber atravesado por todos esos sentimientos y cosas que decía en las entrevistas. Son transformaciones de madurez, de experiencias, uno también se da cuenta de que a veces la importancia de la vida está donde la gente no va a entender, en lo que la gente no puede ver”.

Cazzu también habló de sus raíce, de qué significa haber nacido en Jujuy. “Es bien diferente a lo que la gente conoce sobre Argentina. La gente tiene un concepto que está basado en Buenos Aires, la capital del tango, todo esto de “¡Che, boludo!”. Jujuy no se parece nada a eso. Visualmente tiene mucha naturaleza, es como la puna, un lugar arenoso y desértico. Tiene montañas, muchos colores, llamas, vicuñas y esas cosas. Yo me crié en las Yungas, que es más selvático y tropical, muy atravesado por la cultura aborigen del lugar, los incas y por lo que viene de arriba, o sea, Perú y Bolivia. Nuestro folclore es diferente al del resto del país, es más andino, tiene más vientos. Nos vemos distintos, hay más marrones que blancos. Nuestro acento está bien diferente, también. Yo casi no lo tengo y es una necesidad de que la gente me entienda todo lo que digo, pero si escuchas hablar a un jujeño, te tardarías en saber que es argentino”, sostuvo.

Cazzu es tapa de la Rolling Stone

Con una firme postura, la jujeña no evitó hablar de racismo. “Yo tengo la lamentable ventaja de ser blanca. Muchas veces pensé qué hubiese sido si yo hubiese sido marrón como el resto de mi familia. El racismo interno de nuestro país es muy, muy agudo, creo que habría sido muchísimo más complicado”, planteó.

“Recuerdo, y esto no lo cuento con orgullo, que cuando vine a Buenos Aires y empecé a relacionarme, me molestaba mucho que la gente se distrajera con mi acento y que no le prestara atención a lo que yo decía. Sentía que a la gente la enternecía, porque ellos nos ven como una comunidad tierna, o no sé. Trataba de generar una neutralidad. Después, si alguien me lo preguntaba, yo, con todo el orgullo del mundo y con todo lo que conozco de mi cultura, decía: “Yo soy jujeña””, remomeró.

“Estamos muy estereotipados. Hay mucho racismo con respecto a nosotros, los norteños. Por eso, para mí, todo lo que tiene que ver con mi carrera está atravesado por muchísimos significados importantes, y ese es uno: ser mujer jujeña y haber tenido éxito en un género tan disociado de lo que alguien pudiese haberse imaginado de una jujeña”, afirmó Cazzu.

SU OBJETIVO EN LA MÚSICA

“Siempre digo que no estoy aquí para ser el producto bello y placentero de la música ni del género, sino más bien para construir o destruir. Más allá de la alta carga estética y de lo importante que es para mí romperme el cerebro buscando un sonido y una imagen, siempre está atravesado por ser mujer y por decir algo que construya y que importe. Siento que hay muchas maneras de hacerlo. En otro momento, la gente no lo entendió y tal vez todavía no se entiende, pero “Págame que este culo se lo merece”, la barra de 'Loca', estaba atravesada por un discurso social importante. Hoy podemos ver que las pibas dicen un montón de cosas en las canciones, ya no se piensa tanto. En ese momento era jugártela, y considero que ese discurso fue una gran contribución para que hoy podamos ver cómo las pibas se mueven de formas mucho más despreocupadas con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que se ponen”, señaló.

Con varios años de carrera y consolidada en el género urbano, al jujeña disfruta de los distintos ámbitos de su vida. “Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas”, expresó.

“Y ¿qué me preocupa? Me preocupan muchas cosas, soy una persona preocupada [risas], pero sobre todo ser una buena mamá. Que mi bebé sepa que su mamá no era la 'Jefa del Trap' porque estaba re loca, sino porque tenía un montón de cosas para decir y para aportarle a las mujeres, a la música, al mundo y así seguir haciendo. Se vienen proyectos bastante bonitos e importantes, un poco diferentes de la música y creo que también va a estar bueno, van a ser grandes aportes”, reflexionó.

Con información de Rolling Stone.