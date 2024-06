Cinthia Fernández estalló contra un hombre por estacionarse frente a su local: "La próxima te rompo el auto"

Para muchos es sabido que Cinthia Fernández es una mujer de carácter y en más de una oportunidad hizo gala de su fuerte temperamento. Con los nervios a flor de piel mientras ultima los detalles para inaugurar su sala de escape, este jueves, la panelista estalló contra un hombre que estacionó su camioneta frente al local y para colmo sobre la vereda .

Aunque se podía leer un cartel que advertía a los visitantes no dejar autos frente al lugar, la persona no se dio por aludida. Por esta razón, la influencer se grabó con un papel en mano mientras se dirigía hacia el vehículo. ”Hay gente muy pelotuda que no ve las advertencias de prohibido estacionar. Entonces le vamos a preguntar si es pelotudo o no sabe leer porque dice prohibido estacionar y me encajan la camioneta en mi local”, comentó a cámara.

Efectivamente, entre la secuencia de imágenes se podía leer el contundente mensaje: “¿Sos pelotudo? ¿Sabés leer? Está prohibido estacionar. La próxima te rompo el auto”, amenazó.

Una vez que descargó su frustración contra el desconocido, Cinthia se volcó nuevamente a su Instagram para tratar de explicar los motivos detrás de su enojo: “Arranqué el día puteando con un idiota. En serio, ¿tenés que atravesar la camioneta en una casa que no es tuya?”, comenzó.

Incluso, comentó que no habría tenido problemas en ceder el lugar a esta persona si hubiera llamado a la puerta para pedirle permiso. “Encima se enojan... Voy a poner un cartel que diga 'prohibido estacionar o te rompo el auto', o 'salgo con un hacha'. No sé, algo más original, más creativo, porque si no, no lo entienden”, cerró.

LA PREOCUPACIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ POR UNA MALA COSTUMBRE QUE PODRÍA AFECTAR SU SALUD

Cinthia Fernández comparte su cotidianidad en su cuenta de Instagram con diferentes historias que va publicando todos los días. En ese contexto, sorprendió en las últimas horas al mostrarse preocupada por una mala costumbre que tiene y que podría perjudicarla a largo plazo.

La mediática posteó una noticia que rezaba: “Una investigación encuentra que irse a la cama después de la 1 AM puede causar problemas de salud mental”.

Consternada porque suele irse a dormir después del horario indicado en el artículo, la mamá de Charis, Bella y Francesca se sinceró y escribió: “Ah, estoy al horno con fritas”.

Un reciente estudio realizado en ratas por un grupo de científicos de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, reveló que una señal crucial vinculada a la memoria a largo plazo falla cuando se las priva del sueño. También aseguraron que una noche durmiendo la cantidad de horas necesarias, después de una de poco sueño, no es suficiente para corregir la señal cerebral.

Fuente: Todo Noticias.