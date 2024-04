Cinthia Fernández hizo un chiste sobre su salud sexual y generó polémica: "El resultado fue grave"

Cinthia Fernández suele compartir videos graciosos en sus redes sociales y en las últimas horas generó todo tipo de comentarios al referirse a su salud sexual. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una grabación en donde ingresa a una habitación con cara muy seria.

“Fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resultado fue grave”, escribió en las imágenes. Mirando a cámara, y con cara de pocos amigos, la modelo mostró el dibujo de una telaraña. De esta manera, hizo referencia a la poca vida sexual que tuvo en este tiempo de soltería.

Aunque Cinthia suele bromear con la falta de sexo, el posteo recibió todo tipo de comentarios. Mientras algunas seguidoras la felicitaron por su sentido del humor, otras la criticaron por reírse de problemas médicos.

“Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?”, “¡Está muy quemado ese chiste... con la salud no se jode!” y “Odio el humor negro y menos con la salud... pavísima”, fueron algunos de las críticas que recolectó el video.

Por otro lado, muchas seguidoras la defendieron. “Yo tuve un quiste en un ovario que se me reventó y me causó hemorragia interna, casi no la cuento, pero igual me reí con el vídeo....es un chiste, tampoco para tanta moral, aflojen un poco” y “No dramaticen es un chiste”, comentaron en el video. Lejos del conflicto, la influencer acompañó la publicación con el mensaje: “Un mal diagnóstico no impide una sonrisa”.

LA INDIGNACIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ CUANDO VIO EL PRECIO DE LOS REPELENTES PARA MOSQUITOS

Una invasión de mosquitos azota hace algunas semanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). En medio de esta situación, Cinthia Fernández expresó su indignación por el elevado precio de los repelentes.

“Alguien que me explique qué es esta locura de que te cobren 50 lucas por pote”, lanzó la mediática en su perfil de Instagram, luego de ver el valor actual de estos productos contra los insectos.

En las últimas semanas, el precio de los repelentes para mosquitos aumentó por la alta demanda. Por esa razón, Cinthia manifestó su enojo por lo que quisieron cobrarle. “No hay caso, somos unos cabeza de termo”, lanzó ella sin filtros.

En la publicación que subió a sus historias de Instagram se pueden ver tres aerosoles de este producto. Según compartió la mediática, el precio que encontró en internet de este pack de “extra duración” era de 149 mil pesos.

Por el elevado costo, y la escasez de los repelentes, surgieron varias alternativas caseras. Una de las recetas más populares incluye extracto de vainilla; mientras que también se usa la lavanda, la citronela y el eucalipto.

Fuente: Todo Noticias.