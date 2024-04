Gran Hermano: Furia demostró que tiene el poder en la casa y eliminó a Coty Romero

Pocos minutos después de comenzar la emisión del domingo de Gran Hermano, Santiago del Moro ingresó en la casa a través del monitor del living, y se puso en contacto con los jugadores. Como es habitual en todas las galas de eliminación, los hermanitos estaban muy nerviosos, y esa tensión aumentó cuando el conductor les informó que no habían superado la prueba semanal, motivo por el cual iban a contar con la mitad del presupuesto. Pero dicho eso, Del Moro aclaró: “Juliana, en caso que te falte algún alimento del esencial, podés pedirlo solo para vos. Esto obviamente solo sirve para comestibles, no para puchos ni gustitos extras” (esto es debido al cuadro de salud que transita “Furia” Scaglione).

“Esta placa puede ser la de una final. A medida que se acerque el cierre, las placas empiezan a ser más power. El juego está avanzado, cada uno de ustedes es un personaje en sí mismo, y hoy uno se va de la casa. Así que Emmanuel, Juliana, Constanza, Martín y Zoe, lo mejor para ustedes”, les dijo Santiago a los nombres que formaban parte de la placa de eliminación. Y luego, él agregó: “Cuando vuelva a entrar, ya va a ser para sacar a alguien de placa”. Sin temor al cruce, Furia expresó que solo deseaba ver afuera a Coty, y no a ninguno de los “original”, como ella mismo comentó.

Sin perder más tiempo, Del Moro exclamó: “Escribana, rápidamente tráigame los primeros resultados de la noche. ¿Quién está acá?”. Al ver al anfitrión del ciclo con un sobre en su poder, los nervios entre los jugadores estaban a flor de piel, y ellos escuchaban con mucha atención sus palabras. A la hora de aventurar un nombre, muchos de los jugadores arriesgaban que Zoe sería la primera en esquivar una posible eliminación, y finalmente Santiago informó: “Quien continúa en la casa más famosa del mundo, y sigue en competencia, ¡es Zoe!”.

Más adelante llegó la instancia en la que todos los nominados debían dirigirse al confesionario para hablarle al público, y allí Emmanuel dijo a cámara: “Les quiero agradecer por cumplir mi sueño, quiero quedarme en la casa para llegar a la final. Siento que si estoy acá es porque ustedes quieren. Estoy muy contento, muy agradecido por todo esto con Gran Hermano y con la gente, esta casa salvó mi vida. Los amo mucho, y síganme ayudando hasta el final”.

Luego llegó el turno de Coty, que expresó: “Quiero usar este espacio para agradecer a los que me siguen bancando. Si me voy, me iré feliz, y si me quedo, seguiré jugando. No voy a mezclar lo personal con el juego, porque sinceramente pienso que este es un juego, y uno viene a demostrar sus mejores cartas. Quiero divertir a la gente y pasarlo bien, aunque estos días estuve un poquito bajón. Si la gente confía en mí, me va a ayudar a repuntar. Estoy muy feliz”.

En tercer lugar, Furia hizo su descargo y exclamó: “Intenté defender a Emmanuel, porque creo que toda la casa está contra él. Para nosotros es injusto que haya entrado un ex jugador, hace tres semanas que no hace nada, y lo primero que hizo fue querer gritarme. Y ese juego sucio de difamar con mentiras, es una porquería. Acá las mentiras tienen patas cartas, me gustaría que se fuera Constanza, y ojalá me pueda quedar”.

El último en ir al confesionario fue Martín, que consideró: “En primer lugar quiero agradecer a toda la gente que estuvo bancando lo que estuve pensando y diciendo en la semana. Creo que di un mensaje muy claro de lo que quería. Estoy agradecido con todo, si bien yo acá no veo nada de lo que hacen afuera, estoy seguro que me están bancando una banda. Estamos en una situación, como siempre, en la que no sabemos nada. Y por otro lado, quería aclarar que hay muchas mentiras que se dicen en la casa, pero no pasa nada, porque hay cámaras y micrófonos por todos lados, y las mentiras se saben”.

En la recta final de la emisión, Santiago del Moro anunció que Martín era el primero en salir de placa, seguido por Juliana. De ese modo quedó un mano a mano entre Emmanuel y Coty, y fue esta última quien se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. De ese modo, Furia tiene una nueva prueba de lo mucho que el público respalda cada una de sus decisiones.

