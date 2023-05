Cómo sería el traslado de Jorge Rial en avión sanitario a la Argentina tras una leve mejoría

Jorge Rial continúa evolucionando favorablemente de la afección cardíaca que lo tuvo en coma. El periodista disfrutaba de unas vacaciones en Colombia cuando debió ser atendido de urgencia, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country, en Bogotá.

Este martes a primera hora, Guillermo Capuya, su médico personal quien viajó a Colombia para acompañarlo y seguir su evolución, se comunicó con Mañana Sylvestre por Radio 10 y reveló cómo continúa la salud del periodista. “Estábamos muy preocupados yo también estaba muy preocupado porque él estaba acá en Bogotá y yo no sabía las condiciones pero la verdad que él está bien, lo están atendiendo muy bien. Es una de las mejores clínicas de acá de Colombia”, comenzó diciendo el médico y relató cómo vivió este fin de semana tras la descompensación de Jorge

“Todo empezó el sábado a la tarde cuando se descompensó. Él iba a hacerse un estudio donde se evalúan las arterias coronarias y para ver a través de esas imágenes cómo está el corazón. Ahí hizo una descompensación, lo llevaron a otra sala yo me contacté con los médicos, al principio a la distancia que no me conocían fue medio una lucha pero después pude hablar bien y me explicaron que tenía una arteria obstruida que le colocaron un stent y Jorge fue despertándose de esa situación por suerte”, contó Guillermo en el programa de Gustavo Sylvestre.

Por su parte, el médico explicó: “El domingo a la noche llegué, lo vi. Ahora estoy hablando por teléfono con él y también estoy en contacto con la clínica para evaluar cuál es el momento oportuno, no digo que no se pueda trasladar hoy, pero sí evaluar el momento más oportuno para llevarlo a Buenos Aires que él ya quiere volver y todos queremos que vuelva porque como dije ayer no hay nada más feo que enfermarse cuando uno está en otro país por más que acá la atención es buena uno quiere estar en su casa con sus amigos, con sus afectos y estar en una clínica que conozca”.

“Él está bien, la verdad que está bien. Súper tranquilo. Hablé ayer a la tarde y ayer a la noche. Y estamos arreglando el avión sanitario para el traslado el cual también corresponde con su cobertura médica que tiene para viajes al exterior. En líneas generales está estabilizado y recuperándose, esas son las palabras perfectamente y hoy se define el regreso o aproximado que será seguramente en los próximos días”, cerró el profesional llevando tranquilidad para quienes estaban preocupados por la salud del reconocido periodista.

Quién es María del Mar Ramón, la escritora colombiana que acompaña a Jorge Rial

Una escritora colombiana de 30 años estuvo al lado de Rial de manera incondicional durante la situación compleja de salud que atravesaba.

Ella se llama María del Mar Ramón y fue la encargada de llamar las hijas del periodista para pedirles que viajaran de urgencia por recomendación de los médicos del centro médico. Rápidamente, Morena y Rocío armaron sus valijas y se tomaron un vuelo hacia Bogotá.

En el ciclo LAM (América) entrevistaron a Morena y le preguntaron qué relación tenía el conductor con María del Mar. “Es una amiga de mi papá”, aclaró la influencer. Además la calificó como una “muy buena chica” que se encargó de contarle cómo estaba la salud Rial hasta que llegaron a Colombia. “Nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, manifestó.

María del Mar nació en Bogotá en 1992 y es autora de varios libros, como La manada (Ediciones Temas de Hoy); Coger y comer sin culpa. El placer es feminista (Paidós); Tirar y vivir sin culpa (Planeta), entre otros. Además, es columnista de la revista Vice y colabora en varios medios latinoamericanos como Playboy de Colombia, Latfem, Página 12, El Grito del Sur.

Con el cuento El deseo es una cicatriz formó parte de la antología Cuerpos (Seix Barral) y ha participado en diversas iniciativas y organizaciones feministas en Colombia y Argentina, donde reside desde el 2012. En la actualidad, trabaja como colaboradora de contenidos audiovisuales y en radio.

La escritora está participando de la Feria del Libro Internacional de Bogotá, que comenzó el 18 de abril y finaliza este martes 2 de mayo. En esta oportunidad, presentó su novela Todo muere salvo el mar y participó en varias charlas, como en Desarraigos, la experiencia de crecer y escribir en lugares ajenos, donde contó su experiencia de vivir y trabajar en Buenos Aires.

En una entrevista con Infobae, había contado que se instaló en Buenos Aires hace once años cuando vino a trabajar para un proyecto y terminó mudándose de manera definitiva. Logró construir un “puente editorial” entre la Argentina y Colombia, ya que publica textos en su tierra natal y luego espera a que lleguen acá, pero esa decisión depende de las editoriales según las necesidades del mercado.

