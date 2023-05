Tras ser intervenido en Colombia, Jorge Rial "se está despertando" y sus parámetros mejoraron

El periodista Jorge Rial, que el sábado fue internado de urgencia en la ciudad colombiana de Bogotá tras sufrir un cuadro cardíaco complejo, "se está despertando" del coma inducido en el que se encontraba y "sus parámetros mejoraron", informó su médico personal Guillermo Capuya.



"Han mejorado los parámetros. Ahora hay que esperar y ver la evolución, pero todo parece indicar que las cosas van para mejor", dijo Capuya en declaraciones al canal C5N antes de viajar hacia Colombia donde el conductor radial y televisivo se encontraba de vacaciones cuando empezó a sentir un dolor en el pecho.



El sábado el conductor se levantó con una molestia y, como tenía antecedentes, fue a hacer una consulta. Allí le adelantaron que iban a practicarle un cateterismo.



"En el momento me contacté con el jefe de la Unidad Coronaria que me dijo que lo estaban llevando a Hemodinamia. Cuando salió de ahí, que tardó una o dos horas, me dijeron que tenía estrechez en una arteria coronaria", relató Capuya.



Los doctores le colocaron un stent y lo sedaron, aunque el último parte indicó que "se está despertando y está reconociendo a la gente", agregó.



Respecto al regreso del conductor de "Argenzuela" al país, su médico agregó que coordinará con los médicos y asistencia al viajero para ver cuándo estará en condiciones de volver: "Hay que ver si requiere alguna cosa más in situ, pero después se va a poder trasladar sin problemas. Tal vez hasta pueda viajar en avión de línea".

Fuente: Télam