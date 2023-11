Un tenso enfrentamiento que venía gestándose detrás de cámaras finalmente explotó cuando Flor Vigna acusó abiertamente a Lourdes Sánchez de "tirotear" a su pareja, Luciano Castro, años atrás. Las participantes de Bailando 2023 venían lanzándose serias acusaciones, lo que provocó que fueran citadas a un encuentro en los pasillos del estudio.

Un duro intercambio

El enfrentamiento entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez tuvo lugar después de que Sánchez mencionara a Luciano Castro como su "permitido" cuando se le preguntó. Vigna consideró que estas palabras eran una provocación y decidieron aclarar la situación.

Flor Vigna señaló que antes de que comenzara Bailando 2023, Lourdes Sánchez había encendido la controversia al acusarla de "robarle" a su bailarín, Jonathan Lazarte, lo que generó tensiones innecesarias. Sánchez trató de justificar su actitud y negó haber llorado por el bailarín.

Cruce cara a cara entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna: "Sacate la careta y no mientas"

En ese sentido, Flor Vigna le recordó a Lourdes que antes de salir al aire el Bailando, ella encendió la polémica al asegurar que le “robó” su bailarín, Jonathan Lazarte y la “metió en un re quilombo” con esa acusación.

“Tenés un problema de comprensión, porque yo jamás lloré por él, y si escuchás las notas, yo ni siquiera te nombraba”, se excusó Sánchez. “Dejá de mentir. Sacate la careta y dejás de mentir, no me metas en un quilombo que no existe”, agregó la pareja del Chato Prada.

“Te has metido con todas las mujeres del Bailando, o sea sos reconocida por tus peleas y discusiones”, le reprochó a su vez Vigna. “¿Y vos sabés por qué sos reconocida? Por ser mala compañera. Y si yo me metí con mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas ni nada”, la cruzó Lourdes, y le recordó sus discusiones con Laurita Fernández y Paula Chaves.

Finalmente, las dos se fueron al camarín de Lourdes a discutir en privado a instancias de Castelo, quien hizo todo lo posible para que la cosa no pasar a mayores delante de cámara al ver que la discusión escalaba en decibeles.