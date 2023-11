Lourdes Sánchez le respondió a Flor Vigna: "Me puso en un lugar horrible"

La pista de "Bailando 2023" se convirtió en un campo de batalla, y la tensión escaló luego de las fuertes declaraciones de Flor Vigna sobre Lourdes Sánchez. Vigna acusó a Sánchez de "tirotear" a Luciano Castro en el pasado y la desestimó como cantante. Ahora, Lourdes Sánchez respondió a las acusaciones.

Las declaraciones de Flor Vigna

La controversia comenzó cuando se les preguntó a Lourdes Sánchez y al Chato Prada sobre sus "permitidos" en el pasado, y se recordó que Sánchez había mencionado a Luciano Castro, quien actualmente es el novio de Flor Vigna. Esto generó tensiones que finalmente estallaron en el programa de Marcelo Tinelli.

Flor Vigna reveló: "Yo le dije a Luciano, 'mi amor, tengo un chisme. Lourdes Sánchez dice que sos su permitido'. Y él me dijo 'desde antes de la pandemia'. Lourdes ya lo había dicho, y él estaba en familia. Era medio desubicado y le mandó un mensaje en ese momento". Vigna no se detuvo ahí y acusó a Sánchez de haber estado involucrada con muchas otras personas.

La respuesta de Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez no se quedó callada y decidió responder a las fuertes acusaciones de Flor Vigna. En una entrevista con Ciudad, Sánchez expresó su descontento por las declaraciones de Vigna y cómo la han afectado.

Sánchez afirmó: "Me puso en un lugar horrible". Aclaró que había hablado de su "permitido" en un contexto pasajero y que no tenía intenciones de lastimar a nadie. Además, se refirió a la relación de amistad que había tenido con Vigna en el pasado, lamentando que la situación hubiera llegado a este punto.

-Flor Vigna hizo fuertes declaraciones sobre vos en el Bailando, ¿tenés algo para responderle?

-Me pareció una acusación fuerte, que no me esperaba de ella que siempre se muestra tan “buena, feminista”. Pero por suerte con el Chato sabemos perfectamente quiénes somos y cómo somos como pareja. Hace 12 años estamos juntos, formamos una familia y somos muy felices.

-¿Por qué creés que Flor se enojó tanto con vos? ¿Por qué dijiste que Luciano podría ser tu permitido?

-Ni siquiera dije eso. Escuchó mal el programa. Cuando Marcelo me preguntó dije el actor de España, Mario Casas. Ahí me pidieron que diga alguien de acá. Y yo dije “no sé”. No tengo ningún permitido acá. Ninguno me gusta.

Hace unos años en LAM tiré el nombre de Luciano. Lo tiré por tirar, porque todos lo decían. Fue hace mil años. Es más, él estaba con Sabrina Rojas y ella me respondió muy pícaramente. Y quedó ahí. Yo ni siquiera dije que es mi permitido. Le entró la bala.

-¿No te esperabas semejante reacción de Flor Vigna?

-Lamentablemente, se fue al pasto porque me puso en un lugar horrible a mí y al Chato que estaba en el control en ese momento. No estuvo bueno para nada. Las cosas también están buenas para que cada uno se muestre tal cual es y dejen de hacerse las buenas.

-¿Sentís que te debe unas disculpas?

-No me lastimó. Por mí que no me pida disculpas, no es necesario. Yo sé perfectamente quien soy... Pero, la verdad, es una pena. Yo solo quiero ir a bailar.