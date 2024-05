Gran Hermano: Mauro Dalessio terminó su noviazgo con Furia en vivo, tras su apasionada salida de la casa

A menos de 24 horsa de haber salido de la casa de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio fue a El Debate y lo primero que hizo fue ponerle punto final a su romance con Juliana “Furia” Scaglione.

Luego de una explosiva pelea en el reality que los separó, los participantes se perdonaron y volvieron a mostrarse a apasionados en el programa. Incluso, cuando Furia despidió a Mauro le pidió que la espere afuera porque lo amaba.

Sin embargo, Dalessio terminó por completo la historia de amor con Scaglione en su primera aparición televisiva tras ser eliminado de GH.

“¿Te enamoraste de Furia?”, le preguntó Santiago del Moro al exparticipante. “No sé si me enamoré. Sí me gustó mucho en su momento. Me ayudó mucho adentro de la casa también”, dijo Mauro.

Serio, continuó: “Es una gran persona que, bueno, tiene sus cosas como todos. Pero eso empaña mucho lo buena persona que es, que lo dije siempre. Fue lo que fue, pasó lo que pasó”.

“¿Fue? ¿Se terminó?”, le retrucó Del Moro, en el acto. Y Mauro con contundencia asintió: “Sí, quiero decirlo públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

“Lo digo porque anoche se despidieron con un beso”, le aclaró Santiago.

Y el joven le contestó: “Sí, dos personas maduras pueden terminar bien su relación. Es un buen cierre a algo que vivimos los dos, que fue muy intenso adentro de la casa, con sus idas y vueltas”.

JULIETA POGGIO LE PREGUNTÓ A MAURO DALESSIO POR LA APASIONADA DESPEDIDA DE FURIA EN GRAN HERMANO

Julieta Poggio: -Yo entiendo que hay amores tóxicos, eso lo sabemos, pero vos venías muy bien marcando tu juego, lo que querías, con tu hashtag #nuevogranhermano, ¿por qué no te fuiste con la cabeza en alto hasta el final? Después de todo lo que te dijo, te hizo sentir muy mal, la pasaste mal. Lo vimos.

Mauro Dalessio: -Sí, comparto 100% con vos. Yo creo que los últimos días yo sentía que me iba, bajé mucho la guardia. Los dos bajamos la guardia... Y fue como decir “quiero disfrutar de lo último que me queda”:

Julieta: -¿Por qué la besaste así? ¿La perdonaste, en ese momento?

Mauro: -A ver, no está mal perdonar, porque también somos personas maduras y es parte también de lo que es una relación, de que pueden pasar mil cosas, pero no hace falta terminar mal. No lo veo como algo mal, el beso o el abrazo, o mismo haber dicho en el confesionario que quería que se vaya Emmanuel.

Polémica frase de Mauro sobre su relación con Furia, tras su salida de Gran Hermano: “Me obligó a dormir con ella”

El exparticipante se explayó acerca del vínculo que mantuvo con Juliana adentro de la casa, y fue tajante en sus respuestas.

Mauro hizo un comentario que generó polémica entre los panelistas y frente a los seguidores del ciclo de Telefe quienes, de inmediato, viralizaron las declaraciones del joven en las redes sociales. Todo comenzó cuando Ceferino Reato le marcó que, si bien Furia lo había maltratado a lo largo de los días que pasó en la casa, durante las últimas horas él había decidido pasar tiempo con ella e, incluso, se había acostado con la jugadora. “Sí, porque me obligó básicamente”, respondió tajante. En ese instante, el periodista no dejó pasar sus dichos y le repreguntó: “¿Cómo que te obligó?”. “Sí, si se ve cómo yo no quería dormir con ella, quería dormir tranquilo porque quería estar en mi cama solo, porque había terminado muy bien en una charla en donde dijimos 'bueno, hasta acá'”, contó Mauro. Luego, explicó que no era acoso de parte de Juliana, porque “esa palabra le parecía muy fuerte”. Enseguida, intentó bajarle el tono a su respuesta. “Había confianza de ambas partes, no es para polemizar”, agregó. “Los dos sabíamos que éramos ella o yo que nos íbamos”.

Más adelante, el exjugador se refirió a la relación tóxica que mantuvo con Furia. “Yo creo que ella estaba muy dolida porque no quise jugar con ella, pero eso fue simplemente porque ella hace cosas para jugar que yo no las comparto. Son valores que yo no los comparto”, argumentó el joven. Entonces Santiago del Moro le recordó que él había entrado ya sabiendo quién era Juliana. “No”, respondió el rugbier. Y luego aclaró: “Había visto muy poco el programa”. “Entonces vos te dirigiste enseguida a la cama de ella por amor”, ironizó Reato, pero la respuesta del joven fue terminante: “No entré directo a estar con Furia, es más, creo que durante las primeras tres horas le di un pico a toda la casa”.

