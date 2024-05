Milei, en la cumbre de la ultraderecha de España: "No podemos dejarnos correr ni un milímetro por los zurdos"

Javier Milei redobló las críticas contra la izquierda, en un durísimo discurso: “No podemos dejarnos correr ni un milímetro por los zurdos” , planteó al participar de la cumbre de ultraderecha “Europa Viva 24″, organizada por el partido español Vox en Madrid, semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo. El Presidente centró su exposición en la defensa del capitalismo, y además volvió a cargar contra la política y el periodismo.

Milei se encuentra en España, donde viajó para la presentación de su libro El camino del Libertario y se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, con empresarios, y dijo en una entrevista que irá por la reelección y que está “cada vez más cerca de levantar el cepo cambiario”.

El Presidente dijo en uno de los tramos más calientes de su encendido discurso: “Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos correr ni un milímetro por los zurdos porque aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los mas débiles, de los que no se ganaron la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación”.

MILEI VOLVIÓ A DEFENDER AL CAPITALISMO

Milei además volvió a defender al capitalismo: “El capitalismo de libre empresa fue una panacea para Occidente, por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Esto demuestra a pesar de los llantos de la izquierda, que los mercados libres generan prosperidad para todos, no solo para algunos”.

MILEI REDOBLÓ LAS CRÍTICAS CONTRA LA POLÍTICA Y EL PERIODISMO

El Presidente volvió a hacerle fuertes cuestionamientos a la política y al periodismo: “La justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos, terminan perjudicando la generación de riqueza y en consecuencia perjudicando el conjunto de la sociedad”.

Milei cuestionó: “Tampoco se dan cuenta o no parece importarles, que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental, la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen”.

El Presidente, una vez más, criticó a la prensa: “Nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, tienen su gente metida en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. No importa que hagan, no importa que digan, ni cómo nos ataquen, por eso les digo, me importa un rábano lo que aspiren los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. A la luz de las cosas que suelo decir, de las discusiones en las que me suelo meter, muchas veces recibo críticas de distintos actores del establishment y en particular, de los ensobrados del periodismo”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“Cuando empecé con esta peripecia estaba más solo que Adán el Día de la Madre, uno de los pocos que me abrazaban era Santiago Abascal”.

“Nunca dejé de lado mi tarea histórica, ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad, que corren peligro y necesitan ser defendidas del cancerígeno socialismo”.

“Los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos”.

“La Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal”.

“Hicieron un verdadero desastre con el impuesto inflacionario”.

"La Argentina tiene una presión fiscal que en el sector agropecuario del 70%".

"Cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se acrecentó a mayor velocidad".

"El capitalismo de libre empresa fue una panacea para Occidente".

"Pese a los llantos de la izquierda, los mercados libres generan prosperidad para todos".

"El socialismo es una ideología que va en contra de la naturaleza humana, abrirle la puerta es invitar a la muerte".

“La justicia social siempre es injusta, implica un robo”.

"El mundo se salva achicando el Estado para engrandecer a la sociedad".

"La Argentina era un país infectado de socialismo hace décadas".

"El socialismo conduce a la pobreza y hacia la muerte".

“No podemos dejarnos correr ni un milímetro por los zurdos”.

“Nos ganamos lo que tenemos, creemos lo que decimos, y nadie se va a interponer en nuestro camino”.

“Me importa un rábano lo que opinen los zurdos, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos”.

“Recibo críticas del establishment y de los ensobrados del periodismo”.

“Nuestros adversarios tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales”.

“Los que creemos en la libertad debemos decirles 'basta' al odio que significa el socialismo, volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente, la vida, la propiedad y la libertad”.

“Estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que les hicimos a los argentinos”.

"Redujimos la inflación, bajamos la tasa de interés, hicimos el ajuste más grande de la historia".

"La izquierda llora porque todo lo que rompieron lo estamos enmendando con trabajo, fracasaron las teorías que predican en la Argentina".

“Más tarde o más temprano la verdad siempre se impone sobre la mentira, y el bien triunfa sobre el mal”.

“Es preferible decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.

“No les voy a fallar, voy a predicar con el ejemplo”.

“No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía”.

“No tenemos nada que temer, la victoria en el campo de batalla dependen de las fuerzas que vienen del cielo”.

Fuente: Todo Noticias.