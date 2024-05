El oficialismo advirtió que no permitirá grandes cambios en La Ley Bases: "Que no haya una carnicería"

El senador nacional de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala confió en que la Ley Bases será sancionada por el Congreso, aunque reconoció que tendrá cambios, pero advirtió que "se van a aceptar los que no produzcan una carnicería" en el texto original.

"Somos totalmente optimistas en que la ley va a salir, pero sabemos que va a tener unos cambios. Naturalmente, estamos hablando para que esos cambios sean los mínimos posibles y no hagan perder la centralidad de esta idea de libertad. Los cambios que se van a aceptar son los que no produzcan una carnicería en la ley", advirtió el senador puntano en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, Abdala se refirió a las demoras en el tratamiento del proyecto, que provocaron ciertas molestias en el ejecutivo, que aspira a obtener dictamen antes del Pacto de Mayo convocado para el próximo sábado 25 de mayo.

"La Ley tuvo un diálogo extenso, pasó cuatro meses en Diputados, llegó hace 15 días al Senado y los senadores con creatividad la han analizado, estudiado y han hecho sugerencias. Ese diálogo tenso derivó en esta demora", explicó.

La baja cantidad de representantes de LLA en el Senado, explica Abdala, limita cualquier maniobra que el oficialismo intente para destrabar el tratamiento de la ley.

"Nosotros somos siete dentro de 72, la oposición dura como la Unión por la Patria no quiere que la ley salga, no están acompañando en nada. La Argentina necesita saber qué es lo que está permitido y que no", indicó.

Ganancias, RIGI y Aerolíneas, bajo la lupa

Abdala confirmó que las principales modificaciones al proyecto original pasan por la restauración de Ganancias. "Hay un problema de conceptos", aseguró al respecto.

Al hablar sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el puntano dijo que el espíritu de la iniciativa es "motivar la llegada d un dinero que hoy no está en la Argentina".

"Las empresas PYMES van a ser satélites de estas inversiones. Los que la critican, tienen un desconocimiento total de la economía", agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea excluida de las compañías públicas a ser privatizadas, el dirigente libertario expresó: "(La inclusión de) Ésa empresa ha sido altamente cuestionada por varios senadores. Yo no veo con firmeza que esta empresa salga de la lista de empresas a privatizar".

