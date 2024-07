Diana Mondino, sobre Malvinas: "Somos los legítimos dueños y ellos, con suerte son inquilinos"

La canciller Diana Mondino sostuvo el miércoles, en el marco del almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, que los británicos "con suerte son inquilinos" de las Islas Malvinas , al tiempo que destacó el próximo encuentro entre el presidente Javier Milei y su par francés, Emmanuel Macron.

La ministra de Relaciones Exteriores indicó que la estrategia con el Reino Unido debería pasar por “una relación razonable en donde, nosotros somos los legítimos dueños del departamento llamado Malvinas y ellos con suerte son inquilinos, aunque algunos pensarán que son ocupas, pero nosotros somos los dueños de ese lugar. Y lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto”.

Al respecto, rechazó la política que siguió el kirchnerismo y la gestión de Alberto Fernández en torno a la cuestión Malvinas.

“Es una política de Estado, que está en nuestra Constitución Nacional”, enfatizó, al tiempo que criticó la metodología agresiva que se tuvo en el reclamo. "¿La agresividad que hemos tenido durante estos últimos años contribuyó en algo? No”, sostuvo.

El viaje de Milei a Francia y el futuro del acuerdo con la UE

“Javier Milei va a tener una bilateral con el presidente Emmanuel Macron. O sea, se le da una cierta importancia a la relación en Argentina. Un poquito superior al de los otros ciento y pico de países que van a estar presentes”, dijo Mondino.

Milei parte esta noche rumbo a Francia y el viernes a las 6 de la mañana (hora argentina) se verá con Macron en el Palacio Eliseo.

Respecto a las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, la funcionaria indicó que “La campiña francesa está fuertemente subsidiada y, creo yo, tienen una mala interpretación de lo que es el sector agropecuario del Mercosur”, enfatizó.

La canciller manifestó tener poco optimismo al indicar que "el Mercosur tiene 32 años y hace 19 que estamos trabajando en ese acuerdo. Y, no sé, algún día saldrá”. A juicio de Mondino, “si no sale (el acuerdo), la verdad es que deberían estar más preocupados en la Unión Europea que en el Mercosur”.

También cuestiono que el Mercosur no está siendo tampoco muy efectivo para los países miembro. “No tenemos ni una Aduana Común”, se quejó.

En la larga charla que dio no dejó de mencionar que los vínculos con China son fluidos en el terreno comercial y sostuvo que el objetivo de su cartera es que Argentina se convierta en una “potencia exportadora”.

Aunque diferenció lo comercial de lo político. Aquí y, casi una defensa al estilo frontal de Milei dijo, que los países “deben decir lo que piensan, deben defender valores”.

El estilo frontal del Presidente también estuvo presente en la alocución de la ministra. Digo que su vínculo con el jefe de Estado es muy bueno porque “pensamos igual” y que “es un placer trabaja con él”.

En tanto, y en referencia a la relación de Milei con su vicepresidente, Victoria Villarruel, la calificó como “excelente” pero hizo la salvedad que “como todo matrimonio puede haber diferencias”.

Reclamo de diplomáticos

El cuerpo diplomático manifestó su disgusto por tener que tributar el impuesto a las ganancias. “Eso es algo que afecta mucho a un grupo de gente, pero no es un tema nacional”. Dejó en claro su posición respecto a que “si un país tuviera que tener un único impuesto, el único impuesto que debería haber sería el impuesto a las ganancias. O sea, no es simpático, lamentablemente; es un impuesto muy antipático porque vos tenés que firmar el cheque para pagarlo”, dando por cerrado el tema. Respuesta que no conformó a más de un diplomático que asistió al almuerzo.

Fuente: Ámbito